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[考动力]12所港澳大学内地招生超四千

2018-04-15 07:27 来源：北京日报
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　　港澳地区高校日前接连公布今年内地招生计划。据统计，香港大学等6所港校内地招生计划1300余人，澳门6所高校内地招生名额为3000人。

　　今年，香港城市大学内地招生名额增至227人，在京投放16个名额，文科5人、理科11人。港城大通过全国高招提前批次录取，该校要求，考生须将学校列为本科提前批首志愿，否则不予考虑。该校今年首次在统招中招收兽医学本科生，内地仅2个计划，全部投放在北京。

　　香港中文大学也通过高招提前批招收内地学生，不设面试和笔试，以高考裸分择优录取，今年的名额为300人。去年，港中文在北京共录取19人，文科6人、理科13人，有4人获得奖学金。

　　香港大学预计今年在内地招收300人，各省市不设名额上限，择优录取，往年在京录取比例大约占到4%到5%。2018年，非本地学生在港大修读首个本科学位课程的学费为每年16.1万元港币，住宿及生活费约为每年4万元港币。香港浸会大学计划招收内地考生约140名，采取独立招生模式，与高考统招不冲突。香港理工大学内地招生名额为230人。香港科技大学计划招收内地学生170人。

编辑： 唐巧燕
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