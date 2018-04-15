南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

教育部：到2020年，建设百个“人工智能+X”专业

2018-04-15 07:27 来源：人民日报
字号减小 字号增大

　　日前，教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》（简称《计划》），要求推进“新工科”建设，重视人工智能与计算机、控制、数学、统计学、物理学、生物学、心理学、社会学、法学等学科专业教育的交叉融合，形成“人工智能+X”复合专业培养新模式，到2020年建设100个“人工智能+X”复合特色专业、建立50家人工智能学院、研究院或交叉研究中心。

　　《计划》指出，人工智能正引发可产生链式反应的科学突破、催生一批颠覆性技术，引领新一轮科技革命和产业变革。根据《计划》，到2030年，高校要成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和引领新一代人工智能发展的人才高地，为我国跻身创新型国家前列提供科技支撑和人才保障。

　　《计划》的重点任务包括加强新一代人工智能基础理论研究，推动新一代人工智能核心关键技术创新，完善学科布局，加强重点领域应用，推进智能教育发展。

　　根据《计划》，将面向国家重大战略需求适当增加研究生招生指标；探索建立以高校面向国家重大战略部署所承担的国家重大科技任务、国家级创新平台、省部级创新平台等为支撑，强化高层次人才培养的模式；在“长江学者奖励计划”等国家重大人才工程中，加大向人工智能领域优秀人才的倾斜力度。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
国内油价调价窗口再开启 年内第二次搁浅概…
多地出台房地产调控新政：调控更精准 楼市…
3月CPI超预期回落 物价短期波动不改平稳格…
一季度物价运行稳定 为国民经济发展提供良…
金融业对外开放措施和时间表发布 六大举措…
MSCI基金吸金效应显著 A股国际化提速_头条…
个人税延养老险试点将启动_头条2_南方网
30家房企一季度销售额突破万亿_头条3_南方…
多地国企迎开门红 主要经济指标两位数增长…
经济观察：中国新一轮对外开放的五大路径_…
推荐

最全的参会交通出行指南都在这里了!

开始行动啦！广东校外培训机构专项治理方案出炉!

广东首座会裂开的3D玻璃桥，大汉上去都跪了，你敢玩吗？

广州女子将15万现金忘在地铁安检机，安检员打开惊呆了

2元一斤和60元一斤的大米到底差在哪？终于明白了

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235