非名校生考研不在于熬一锅浓浓的“鸡汤”

每年各大高校硕士研究生录取工作放榜后，媒体报道“学霸宿舍”已成了一种惯例。类似励志故事，肯定了刻苦学习的传统价值，激励后来者砥砺前行。

难道“学霸宿舍”仅仅是美丽的鸡汤，是应试教育的麻醉剂？当然不能这么看。

每年各大高校硕士研究生录取工作放榜后，媒体报道“学霸宿舍”已成了一种惯例。类似励志故事，肯定了刻苦学习的传统价值，激励后来者砥砺前行。

被报道的“学霸宿舍”有个共同特点，即“学霸”通常不在名校读本科。北大一个宿舍的学生考上北大研究生，不是新闻；而只有非名校的学生，集体考上了北大这样的一流名校，才为公众所津津乐道。这种对比和反差造就了“学霸宿舍”，也让“学霸”的定义在一些人眼中不那么有信服力。

前几天，常州大学一个“学霸宿舍”全体成员考研成功的消息，就引发了一番舆论风波。报道称，这个宿舍的同学“亲如兄弟”，在考研准备过程中互帮互助，考上了中国石油大学等高校的研究生。然而，网友并非一致地表达羡慕和赞许，不乏有人用嘲讽的语气说，非名校生考上985高校研究生也没用。

以“有用”或“无用”来衡量考研的意义，是站在功利视角的二元划分。有用，到底是什么“用”？是通过硕士文凭找工作、取得用人单位认可的有用呢，还是适应硕士阶段的科研训练并开启自己独立学术生活的有用呢？不同的“有用”依赖于不同的判断标准，简单的“有用”“无用”根本说不清楚。

在高校研究生扩招的背景下，硕士文凭在初次求职时的作用被稀释了。不少用人单位以“第一学历”筛选简历。同样一所名校的学生，参加同一场招聘会，甚至各方面素质都差不多，结果有人被最终录用，有人在简历关就被淘汰，差的就是“第一学历”，这在当前粗放化的用人单位招聘中并不鲜见。

对于科研来说，现实中不乏这样的例子：一些非名校学生被名校录取后，发现自己跟“土著”学生在综合能力上存在相当大的差距。当你在图书馆啃习题的时候，名校同学已经跟着导师在实验室里作出科研成果；当你在琢磨考研英语技巧的时候，名校同学却轻松获得赴海外交换学习的机会……这种起点的落差，恐怕不是通过一场考试的成功就能填平的。

那么，难道“学霸宿舍”仅仅是看上去很美的鸡汤，是应试教育的麻醉剂？当然也不能这么看。

研究生考试在高考之后，再次赋予了受教育者一次竞争机会。在任何时候，机会公平的价值都不应该被低估。也许在顺利考上名校研究生以后，本科来自非名校的学生发现自己与“土著”学生存在不同程度的差距，但是，只要研究生阶段的学校一视同仁地对待每一个学生，这种差距就有机会缩小以至消弭。

确实有不少非名校的学生冲着就业优势而考研，当他们在求职时，发现自己的竞争力不如“土著”学生，难免产生心理落差，旁人更会讥诮他们“考上研究生也找不到出路”。然而，只要认真完成了研究生学业，就会养成区别于本科生的思维方式，自然会在职场上获得优势。须明白的是，考研成功不是终点，而是下一轮竞争的起点。

读研，意味着迈入学术研究的大门。固然不是所有的研究生毕业之后都要从事科研工作，但至少在选择考研的那一刻起，就应该对学术有所向往和追求。外界会赋予学历各种各样的附加值，这或许是“有用”“无用”引发争论的基点。不过，如果不坚守高等教育最基本的价值——锻炼思维能力、掌握专业技能、培养研究能力，那所有的附加值就无所依托。

争论非名校生考研有没有用，恐怕是瞎操心。考研的意义，不在于努力本身，不在于熬制一锅浓浓的“鸡汤”，而在于争取机会平等，表达对高层次教育的向往。要看到“学霸宿舍”的励志意义，更要看到“学霸”们对教育价值的生动演绎。