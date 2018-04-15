南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

选专业难离“老一套”?同学,热门专业了解下?

2018-04-15 07:30 来源：新华网
字号减小 字号增大

　　高考快要到来了，同时也快到了填报志愿的季节。“心仪专业”已经悄悄地开始在考生心里滋生和酝酿，身边亲朋好友们也时不时传来各种“建议”。专业选来选去，你还要选择那些“老一套”吗？想都不想，就听从父母的意愿，选择了他们眼里的理想专业？还是听从了哥哥姐姐的意见，选择了他们那年高考时的热门专业？

　　同学，新的时代，大学专业也发生了细微的变化，热门专业，没有你填报不了的，只有你想不到的！来，以下热门专业，了解一下？

　　大数据专业

　　目前，已有不少高校新增了大数据相关专业，复旦大学还新建了大数据学院。数据科学与大数据技术相关专业未来就业前景良好，具体可以从事数据分析师、证券分析师、工业工程师等职业。

　　2017年，在教育部公布的高校新增专业名单中，有32所高校成为第二批成功申请“数据科学与大数据技术”本科新专业的高校。第一批成功申请该专业的高校为北京大学、对外经济贸易大学及中南大学。根据某咨询公司分析报告，预计到2018年，其中大数据科学家的缺口在14万到19万之间，懂得利用大数据做决策的分析师和经理的岗位缺口将达150万。

　　新能源相关专业

　　新能源科学与工程专业培养具备能源工程、传热学、流体力学、动力机械、动力工程等基础知识，掌握新能源转换与利用原理、新能源装置及系统运行技术、风能、太阳能、生物质能等方面的新能源科学领域专业知识，能在国家新能源科学与工程领域开展教学、科研、技术开发、工程应用、经营管理等方面的高级应用型人才。

　　目前已有多所高校开设了此专业，毕业生可在国家新能源科学与工程相关各类大、中型企业，从事与风能、太阳能、生物质能、新能源开发、环境保护等领域的设备制造、检修与维护、集控运行、生产管理等方面的工作，就业前景可观。

　　物联网工程

　　物联网专业是一门交叉学科，涉及计算机、通信技术、电子技术、测控技术等多个专业基础知识，以及管理学、软件开发等多方面知识。学生毕业后可到大中型物联网企业从事物联网应用管理工程师、物联网实施工程师、物联网技术支持工程师、售后工程师等职位。

　　物联网工程是一个处于摸索阶段的新兴专业，各高校在人才培养方面尚处在探索阶段。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
国内油价调价窗口再开启 年内第二次搁浅概…
多地出台房地产调控新政：调控更精准 楼市…
3月CPI超预期回落 物价短期波动不改平稳格…
一季度物价运行稳定 为国民经济发展提供良…
金融业对外开放措施和时间表发布 六大举措…
MSCI基金吸金效应显著 A股国际化提速_头条…
个人税延养老险试点将启动_头条2_南方网
30家房企一季度销售额突破万亿_头条3_南方…
多地国企迎开门红 主要经济指标两位数增长…
经济观察：中国新一轮对外开放的五大路径_…
推荐

最全的参会交通出行指南都在这里了!

开始行动啦！广东校外培训机构专项治理方案出炉!

广东首座会裂开的3D玻璃桥，大汉上去都跪了，你敢玩吗？

广州女子将15万现金忘在地铁安检机，安检员打开惊呆了

2元一斤和60元一斤的大米到底差在哪？终于明白了

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235