大国工匠“薪”时代 破“技工荒”需多管齐下

没进过名牌大学，没有过硬的学历，却在平凡的岗位上默默坚守，追求职业技能的完美和极致，成为各自领域中不可或缺的专业人才……在央视《大国工匠》系列节目中，一群身怀绝技的“国宝级”技工令人印象深刻。

没进过名牌大学，没有过硬的学历，却在平凡的岗位上默默坚守，追求职业技能的完美和极致，成为各自领域中不可或缺的专业人才……在央视《大国工匠》系列节目中，一群身怀绝技的“国宝级”技工令人印象深刻。

然而，随着我国经济快速发展和产业转型升级步伐的加快，技术工人数量短缺和结构性问题日益突出。在一些地区，即使是普通技能岗位也有很大缺口。

为落实创新技能导向的激励机制，增强生产服务一线岗位对劳动者的吸引力，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于提高技术工人待遇的意见》(以下简称《意见》)，“大国工匠”盼来了政策春风。

盼尊重，技术人才呼唤荣誉感

“技术工人占就业人员的比重大体上为20%，高技能人才为6%，都是比较低的。”这是日前在国新办举行的新闻发布会上，人力资源和社会保障部副部长汤涛透露的一组数字。作为世界第二大经济体，中国的高技能人才占比与世界先进水平差距较大，数据显示日本、德国等发达国家高级技工占比高达40%—50%。

对比悬殊的数字背后是迫切的现实需求。“目前，就业市场上技术工人的求人倍率都在1.5—2，特别是高技能人才非常短缺。”汤涛说。最早从珠三角、长三角传出的“技工荒”，如今已经蔓延至全国，成为不少企业主挥之不去的心病。

究其原因，技术工人的社会地位不够高难脱干系。受社会环境、传统思维观念的影响，再加上收入水平偏低，许多青年人不愿意当技术工人。

“街上那些漂亮的摩托车里就有我的签名！”电视节目中，哈雷戴维森工厂的一位装配工自豪地告诉儿子。“我们中国的工匠也应该有这种荣誉感，社会需要给予技术人才更多尊重与重视！”一位看过《大国工匠》的网友曾如是感慨。

技术人才尤其是高技能领军人才肩负着工业强国梦，是“中国制造”的核心竞争力。正基于此，此次《意见》围绕技术工人培养、使用、评价、激励和保障等环节，提出增强技术工人的职业荣誉感、自豪感和获得感，激发工人的积极性、主动性和创造性。要在构建技能形成与提升体系，支持技术工人凭技能提高待遇，强化评价、使用和激励工作，畅通技术工人成长成才通道等方面做出具体安排。对于高技能领军人才，《意见》还明确提出加强服务保障，提高政治待遇、经济待遇、社会待遇等。

“这些问题需要统筹研究、综合施策、长期努力。”汤涛说，提高技术工人待遇政策的推出，第一次把提高技术工人待遇上升到全局高度，摆在一个重要位置，抓住了技术工人最关心、最直接、最现实的利益问题。