校内减负校外培训却很火 面对补习热理性别缺位

谈到减负，就不能不说火热的校外培训。校内减负校外补，成为许多家长的主动选择。随之而来的，则是一些校外培训机构开展以应试为导向的培训，影响学校正常教育教学秩序，造成学生课外负担过重、增加家庭经济负担等。2月底，教育部等四部门为此还联合开展了专项治理行动。

谈到减负，就不能不说火热的校外培训。校内减负校外补，成为许多家长的主动选择。随之而来的，则是一些校外培训机构开展以应试为导向的培训，影响学校正常教育教学秩序，造成学生课外负担过重、增加家庭经济负担等。2月底，教育部等四部门为此还联合开展了专项治理行动。

那么，给孩子报补习班的家长，他们在焦虑什么？补习市场存在什么问题？如何理性看待校外补习热？记者进行了调查。

减负不是不要质量，而是要轻负担、高质量

“听说了吗？隔壁班的老师给孩子布置作业被家长举报了！”几名家长正在谈论孩子的学业负担。他们的孩子都在山东省济南市一所优质小学就读，按照规定，小学一到三年级不准留书面作业，济南大多数学校都能遵守。

但是，“没有作业加强巩固，课堂上学的知识能掌握吗？”济南某家长李丽（化名）说，有的老师会“冒险”在家长QQ群里布置作业，但结尾都会补充一句：上述作业不做强制要求，由家长学生自主选择。可即便如此，还会有家长不满，甚至投诉举报。

在李丽看来，现在孩子在学校的负担不是太重，而是太轻了。一到三年级不留书面作业，一些必要的练习只能指望课堂上那点时间，有的孩子掌握得快、课下不需要加强，学得慢的孩子就只能依靠课外辅导班了。

六年级小学生家长荣云（化名）这样描述自己孩子的学习生活：周一到周五，每天6点半到7点间起床，早餐后大约7点半到达学校，下午3点半放学。由于济南在全市中小学校普遍开设了“三点半课堂”，孩子会在老师的辅导下上自习并完成当天作业，5点半离校。晚饭后，孩子开始做辅导班布置的语文、数学卷子并且练琴。晚上9点半前洗漱睡觉。

“孩子主要的课外负担集中在周末。”荣云说，每周六孩子会去语文、数学、外语辅导班上课，周日上午学琴，下午才有时间放松一下。“孩子基本能接受，并不觉得累。”她认为，“负担重不重往往因人而异，有的孩子上两三个课外班就叫苦不迭，但有的孩子上四五个课外班也挺开心。”

济南市教育局相关负责人介绍，减负不是不要质量，而是轻负担、高质量。不同学生之间对待学业负担的态度和处理能力有很大差异，要根据不同学生的能力，保护好孩子们的求知欲。“不留书面作业，很多家长心里不踏实。”小学二年级老师艾霞觉得，经过这么多年的努力，学校负担已经降到一个合理范围，现在增负压力更多来自家长的过度焦虑，“比如小升初早已取消考核，小学没有升学压力，但家长仍然会把孩子送到各类辅导班。”