探秘：今年广东本科插班生招生录取工作程序

招生录取工作于2018年4月20日-28日实行网上录取，并要求相关高校切实加强对网上录取工作的组织领导，切实做好网上录取前的各项准备工作，确保录取工作顺利进行。今年本科插班生的录取工作有哪些程序？让小编带你一起探秘吧！

近日，《关于做好广东省2018年普通高等学校本科插班生招生录取工作的通知》（粤招办普〔2018〕19号）印发！《通知》明确今年我省普通高等学校本科插班生（含本专科协同培养三二分段转段考核）招生录取工作于2018年4月20日-28日实行网上录取，并要求相关高校切实加强对网上录取工作的组织领导，切实做好网上录取前的各项准备工作，确保录取工作顺利进行。今年本科插班生的录取工作有哪些程序？让小编带你一起探秘吧！

录取工作程序

各高校招生负责人使用省招生办公室发放的网上录取用户帐号及登录密码进入网上录取系统(网址：http://www.ecogd.edu.cn/bcgl），根据生源情况及时调整高校的各科类计划和专业计划。凡线上生源超出原招生计划，且确需增加本科插班生计划总数的高校，或需进行科类间计划调整的高校，请于4月20日上午12：00前在本科插班生计划管理系统提交计划调整申请和上传盖有高校公章的计划调整公函。高校在16:00前网上查看计划调整的结果，17:00省招办进行批量投档。

省招生办公室按照《关于公布广东省2018年普通高等学校本科插班生招生录取最低分数线的通知》（粤招〔2018〕3号）公布的各校各类录取最低分数线，以及学校调整后的专业招生计划数，以五科总分由高分到低分按专业计划1:1比例投档，由高校择优录取。

各高校根据公布的各校各类录取最低分数线进行阅档初定拟录考生名单后，必须按照《关于印发<广东省2018年普通高等学校本科插班生招生工作规定>的通知》（粤招〔2017〕20号）和《关于做好广东省2018年普通高等学校三二分段专升本转段招生工作的通知》（粤招〔2017〕19号）的要求，认真对拟录考生提交的专科毕业证书、学历证明、新生录取名册、体检表、职业资格技能等级证书、士兵退役证、立功证书、专科就读期间成绩单、高职学校出具的第一至第四学期的考生基本素质考核合格证明、技能大赛获奖证明等报名材料逐一进行复核，对考生的录取资格严格把关，确定的拟录取或拟退档名单直接提交给省招生办公室审核。

省招生办公室根据广东省招生委员会《关于印发<广东省2018年普通高等学校本科插班生招生工作规定>的通知》（粤招〔2017〕20号）、《关于做好广东省2018年普通高等学校三二分段专升本转段招生工作的通知》（粤招〔2017〕19号）和 《关于公布广东省2018年普通高等学校本科插班生招生录取最低分数线的通知》（粤招〔2018〕3号）的要求，对高校提交的拟录取和拟退档考生名单进行复核。对符合录取条件的考生予以审核备案，对认为不合理录取和不合理退档的，退回高校复议。高校对省招生办公室退回的复议名单再次审阅，确定拟录取、拟退档后，提交省招生办公室；根据扩大高校办学自主权的需要和我省的实际情况，对高校不合理拟退档考生，省招生办公室退回高校复议，但退回复议不超过２次。退档考生的善后处理由高校负责。

拟录取考生名单经省招生办公室初审后，各招生高校按省招生办公室统一安排的时间到省招生办公室打印新生预录取名册，将预录取考生的送审材料按预录取名册上的顺序排序送省招生办公室复审。复审通过后，省招生办公室负责打印新生录取名册，在录取名册上加盖“广东省招生委员会办公室录取专用章”，一份寄录取高校，另一份由省招生办存档备查。招生高校根据省招生办公室审核通过的新生录取名单填写录取通知书，由校长签发录取通知书，加盖本校印章后直接寄送被录取考生。

普通高校在新生入学时要对新生专科学历进行复核，加强新生入学资格审查工作，对弄虚作假及违规录取的考生坚决取消录取资格或入学资格。

广东省2018年普通高等学校本科插班生招生录取时间安排表

（广东省教育考试院）