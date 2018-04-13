我国首个英语能力测评标准发布

今天，《中国英语能力等级量表》正式发布，这是经国家语委语言文字规范标准审定委员会审定通过，面向我国英语学习者的首个英语能力测评标准，将作为国家语委语言文字规范自2018年6月1日正式实施，架起各级各类英语教学、学习、测试的沟通桥梁，有利于实现“车同轨、量同衡”。

《中国英语能力等级量表》依据我国英语学习者能力的实证数据，同时充分考虑各学段的需求，将学习者的英语能力从低到高划分为“基础”“提高”和“熟练”3个阶段，共设9个等级。量表以语言运用为导向，构建了多层级的指标体系，对各等级的能力特征进行了全面、清晰、翔实的描述，在提升考试质量、推动国内外考试对接、促进多元评价、反馈教学等方面都将发挥积极作用。

量表的9个等级并不是对学生的强制性要求。如何在教、学、测中应用量表，需要教师和考试工作者依据具体情况决定。学校和考试工作者在设计、研发和改进考试时可以参考量表，但具体要研发什么样的考试，主要依据考试使用者的具体需求。

根据教育部的要求，教育部考试中心将着手在中国英语能力等级量表的基础上研发英语能力等级考试，为减少重复考试，提升考试系统性奠定基础。目前主要考虑配合高素质人才培养战略，面向社会需求较旺盛的高等教育阶段开发考试，具体方案正在研究。

据了解，2014年，国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》中提出要加强“外语能力测评体系建设”，第一次从国家层面对外语教育教学与考试综合改革提出明确的要求。教育部考试中心负责牵头此项工作，汇集国内外专家力量，开展大量实证调研，历时3年多研制成《中国英语能力等级量表》。

量表研制遵循“立德树人、服务招考、服务教学、服务社会”的原则，立足国情，对接国际，大胆创新，如构建了笔译和口译能力量表，为翻译教学和测试的开展提供支撑，填补国内外语言能力量表尚未包含翻译能力的空白，对推动外语教育“一条龙”建设，进一步丰富完善国家语言文字规范标准体系建设具有重要意义，量表的成功研制是中国外语教育进入新时代的重要标志。