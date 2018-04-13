厦门大学聘请余清楚为新闻传播学院院长

12日上午，厦门大学在学校颂恩楼举行仪式，聘请人民网总编辑余清楚为厦门大学新闻传播学院院长。

据厦门大学网站消息，12日上午，厦门大学在学校颂恩楼举行仪式，聘请人民网总编辑余清楚为厦门大学新闻传播学院院长。校党委书记张彦代表学校颁发聘书，为余清楚院长佩戴校徽。

张彦表示，厦门大学认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断加强马克思主义新闻观教育，积极探索新时期培养高素质新闻传播人才、建设高水平新闻传播学科的厦大模式。余清楚同志在人民日报工作近30年，具有良好的专业背景、丰富的实践经验和突出的领导才能，对福建和厦门大学怀有深厚的感情，兼任厦大新闻传播学院院长职务后，一定能团结带领师生推动学院实现新的发展，成为厦门大学建设世界一流大学的重要力量。

下午，厦门大学新闻传播学院召开大会，校党委常委、副校长杨斌宣读了学校任命决定。

余清楚感谢学校对自己的信任与厚爱。他表示，厦门大学新闻教育历史悠久，新闻传播学院在业界享有良好声誉，相关学科在国内名列前茅。自己将倍加珍惜这份殊荣，以敬畏之心接受任命，以感恩之心承担使命，以奋斗之心迎接挑战，始终坚持马克思主义新闻观，坚守社会主义核心价值观，坚定共产主义信仰，在校党委、行政的正确领导下，不忘初心、坚守传统、提高站位，与时俱进、转变观念、奋发有为，做一个合格、称职、创新的院长，与全院师生一道，建设好厦大新闻传播学科，为学校的振兴作出自己的贡献。

学校有关职能部门负责人、新闻传播学院党政领导班子成员、师生代表参加了相关活动。