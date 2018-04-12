粤本科插班生招生录取最低分数线公布！

广东省2018年普通高等学校本科插班生（含本专科协同培养三二分段转段考核）招生录取最低分数线正式公布！

广东省2018年普通高等学校本科插班生（含本专科协同培养三二分段转段考核）招生录取最低分数线正式公布！想知道自己是否上线？

一、本科插班生录取最低分数线

（一）文科类分数线（五科总分/省统考三科总分）

韶关学院、韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广东技术师范学院、广东财经大学、广州航海学院、五邑大学、广东石油化工学院、东莞理工学院 【330分/180分】

吉林大学珠海学院 【320分/170分】

广东白云学院、电子科技大学中山学院、广东培正学院、中山大学南方学院、广东财经大学华商学院、广东海洋大学寸金学院、华南农业大学珠江学院、北京师范大学珠海分校、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、广州商学院、北京理工大学珠海学院、广东科技学院、东莞理工学院城市学院、中山大学新华学院【 250分/135分】

（二）理科类分数线（五科总分/省统考三科总分）

韶关学院、韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广东技术师范学院、广东财经大学、广州航海学院、仲恺农业工程学院、五邑大学、广东金融学院、广东石油化工学院、东莞理工学院、佛山科学技术学院【 260分/150分】

吉林大学珠海学院【260分/140分】

广东白云学院、电子科技大学中山学院、广东培正学院、中山大学南方学院、广东海洋大学寸金学院、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、广州商学院、广东科技学院、东莞理工学院城市学院、中山大学新华学院 【 220分/120分】

（三）外语类分数线（五科总分/省统考二科总分）

韶关学院、韩山师范学院、岭南师范学院、肇庆学院、嘉应学院、广州航海学院、广东石油化工学院 【 290分/120分】

吉林大学珠海学院【270分/125分】

广东白云学院、电子科技大学中山学院、广东培正学院、广东财经大学华商学院、广东海洋大学寸金学院、北京师范大学珠海分校、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、广州商学院、广东科技学院、中山大学新华学院【230分/105分】

（四）艺术类分数线（五科总分/省统考三科总分）

韶关学院、韩山师范学院、岭南师范学院、嘉应学院、广州美术学院、五邑大学【320分/160分】

吉林大学珠海学院【300分/150分】

广东白云学院、电子科技大学中山学院、广东培正学院、中山大学南方学院、广东海洋大学寸金学院、广东工业大学华立学院、广州大学松田学院、广州商学院、广东科技学院、东莞理工学院城市学院【230分/115分】

（五）体育类分数线（五科总分/省统考三科总分）

韶关学院、嘉应学院、广东石油化工学院【270分/150分】

（六）职教师资类分数线（五科总分/省统考三科总分）

韩山师范学院、岭南师范学院、广东技术师范学院、五邑大学【250分/140分】

（七）退役士兵类分数线（五科总分/省统考三科总分）

【200分/100分】

各有关高等学校在省招生委员会划定的两条最低录取分数线上，依据实际招生计划总数，按考生五科总分从高分到低分择优录取考生。