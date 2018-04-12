选专业跳不出“老一套”？

新的时代，大学专业也发生了细微的变化

高考快要到来了，同时也快到了填报志愿的季节。“心仪专业”已经悄悄地开始在考生心里滋生和酝酿，身边亲朋好友们也时不时传来各种“建议”。专业选来选去，你还要选择那些“老一套”吗？想都不想，就听从父母的意愿，选择了他们眼里的理想专业？还是听从了哥哥姐姐的意见，选择了他们那年高考时的热门专业？

同学，新的时代，大学专业也发生了细微的变化，热门专业，没有你填报不了的，只有你想不到的！来，以下热门专业，了解一下？

大数据专业

目前，已有不少高校新增了大数据相关专业，复旦大学还新建了大数据学院。数据科学与大数据技术相关专业未来就业前景良好，具体可以从事数据分析师、证券分析师、工业工程师等职业。

2017年，在教育部公布的高校新增专业名单中，有32所高校成为第二批成功申请“数据科学与大数据技术”本科新专业的高校。第一批成功申请该专业的高校为北京大学、对外经济贸易大学及中南大学。根据某咨询公司分析报告，预计到2018年，其中大数据科学家的缺口在14万到19万之间，懂得利用大数据做决策的分析师和经理的岗位缺口将达150万。

新能源相关专业

新能源科学与工程专业培养具备能源工程、传热学、流体力学、动力机械、动力工程等基础知识，掌握新能源转换与利用原理、新能源装置及系统运行技术、风能、太阳能、生物质能等方面的新能源科学领域专业知识，能在国家新能源科学与工程领域开展教学、科研、技术开发、工程应用、经营管理等方面的高级应用型人才。

目前已有多所高校开设了此专业，毕业生可在国家新能源科学与工程相关各类大、中型企业，从事与风能、太阳能、生物质能、新能源开发、环境保护等领域的设备制造、检修与维护、集控运行、生产管理等方面的工作，就业前景可观。

物联网工程

物联网专业是一门交叉学科，涉及计算机、通信技术、电子技术、测控技术等多个专业基础知识，以及管理学、软件开发等多方面知识。学生毕业后可到大中型物联网企业从事物联网应用管理工程师、物联网实施工程师、物联网技术支持工程师、售后工程师等职位。

物联网工程是一个处于摸索阶段的新兴专业，各高校在人才培养方面尚处在探索阶段。