今年36亿多元支持34所公办本科

广东高校“冲一流、补短板、强特色”资金分配方案公示

10日，省财政厅、省教育厅公示2018年高等教育“冲一流、补短板、强特色”专项工作资金和创新强校工程资金安排方案，34所公办本科高校将获得36.39亿元支持。

省教育厅有关负责人表示，“冲一流、补短板、强特色”提升工作计划将重点解决广东高等教育发展不平衡不充分问题，在原来高水平大学、高水平理工科大学建设基础上，对全省的高等教育进行统筹的规划，整体推进。

记者梳理发现，此次方案整合了“双一流”、高水平大学、高水平理工科大学、省市共建本科高校、特色重点学科建设等工作项目，形成高水平大学建设计划、粤东西北高校振兴计划和特色高校提升计划三大建设计划，今年分别投入17.6656亿元、10.3038亿元和8.4206亿元。

冲一流

中大3.8亿元最多，华工暨大超2亿元

高水平大学建设计划以“冲一流”为目标，以入选国家“双一流”和我省高水平大学建设高校为建设对象，将全面深化体制机制改革，重点建设一批国内领先、国际一流的优势学科和领域。3年前广东在全国率先启动高水平大学建设成效突出。此次入选“冲一流”的高水平大学建设计划高校有10所。

其中，中山大学获得支持的资金最多，共3.8亿元；华南理工大学、暨南大学分获2.2亿元和2.04亿元；南方医科大学、华南农业大学、华南师范大学、广东工业大学分别获得1.617亿元、1.817亿元、1.724亿元和1.873亿元支持；广东外语外贸大学、汕头大学、广州中医药大学在高水平大学建设计划和“创新强校工程”考核奖补资金中，分别获得0.8595亿元、0.8068亿元和0.9283亿元支持。