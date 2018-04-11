21地级市439名教师校长入选

广东省新一轮（2018-2020年）“名教师、名校（园）长工作室”启动仪式在华南师范大学举行。此次共有全省21个地级市的439名教师、校长入选，是规模最大的一次。

教师队伍建设，广东有新动作。10日，广东省新一轮（2018-2020年）“名教师、名校（园）长工作室”（下称“工作室”）启动仪式在华南师范大学举行。此次共有全省21个地级市的439名教师、校长入选，是规模最大的一次。

工作室是以名教师、名校（园）长为主导，培养优秀中青年骨干教师，带动区域内教师队伍整体素质提升。本轮选拨出中小学名教师303人、名校长80人；特殊教育名教师8人、名校长5人；还首次设立幼儿园类别，新遴选出幼儿园名教师21人、名园长22人。省教育厅有关负责人表示：“入选者中，有特级教师147人，正高级教师114人，占总数近六成，聚合了全省最优质资源的教师发展共同体。”

《广东省中小学名教师、名校（园）长工作室建设与管理办法》明确，新一轮工作室建设实行省地校“共建共管共享”的管理新模式，实现由过去传统的单中心管理模式向多中心治理模式转变。

按计划，工作室周期为3年，在此期间，每个名教师工作室培养8-10名骨干教师，网络学员不少于100人，每个名校（园）长工作室培养5名骨干校（园）长，网络学员不少于50人。