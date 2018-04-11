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教育部引导高校加大人工智能领域人才培养

2018-04-11 08:59 来源：经济日报 佘颖
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　　教育部近日印发《高等学校人工智能创新行动计划》，提出加强新一代人工智能基础理论研究，支持高校在计算机科学与技术学科设置人工智能学科方向，深入论证并确定人工智能学科内涵，完善人工智能的学科体系，推动人工智能领域一级学科建设。

　　按计划，到2020年将建设100个“人工智能+X”复合特色专业、编写50本具有国际一流水平的本科生和研究生教材、建设50门人工智能领域国家级精品在线开放课程、建立50家人工智能学院、研究院或交叉研究中心，并引导高校通过增量支持和存量调整，加大人工智能领域人才培养力度。

　　为构建人工智能多层次教育体系，在中小学阶段也将引入人工智能普及教育；鼓励、支持高校相关教学、科研资源对外开放，建立面向青少年和社会公众的人工智能科普公共服务平台，积极参与科普工作。

　　作为保障措施，今后将面向国家重大战略需求适当增加研究生招生指标；探索建立以高校面向国家重大战略部署所承担的国家重大科技任务、国家级创新平台、省部级创新平台等为支撑，强化高层次人才培养的模式，全面提高研究生特别是博士生培养质量，为人工智能创新发展提供所需人才；在“长江学者奖励计划”等国家重大人才工程中，加大向人工智能领域优秀人才的倾斜力度。

编辑： 柯丹洁
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