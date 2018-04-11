今年上半年中小学教师资格考试面试19日起网上报名

2018年上半年全国中小学教师资格考试面试将于5月19日至20日进行。

根据教育部统一部署，2018年上半年全国中小学教师资格考试面试将于5月19日至20日进行。

面试对象

户籍或人事（劳动）关系在广东的考生和广东省内普通高等学校三年级及以上的全日制本科学生、毕业学年的全日制专科生、广东省内幼儿师范学校毕业学年全日制学生和全日制研究生，且中小学教师资格考试各科笔试成绩合格并在有效期2年内，可报名参加本次面试。

■ 具有中华人民共和国国籍，身体健康。

■ 遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德。

■ 未达到国家法定退休年龄。

■ 符合《教师法》规定的学历要求。

■ 广东省内普通高等学校三年级及以上的全日制本科学生、毕业学年的全日制专科生、广东省内幼儿师范学校毕业学年全日制学生以及全日制研究生，凭学校出具的在籍学习证明报考相应的教师资格。

■ 被撤销教师资格的，5年内不得报名参加考试；受到剥夺政治权利，或故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不得报名参加考试。曾参加教师资格考试有作弊行为的，按照《国家教育考试违规处理办法》（教育部第33号令）的相关规定执行。

面试内容

面试依据教育部印发的《中小学和幼儿园教师资格考试标准（试行）》和《考试大纲（试行）》（面试部分）进行，包括备课（或活动设计）、试讲（或演示）、答辩（或陈述）等环节。面试主要考核职业道德、心理素质、仪表仪态、言语表达、思维品质等教学基本素养和教学设计、教学实施、教学评价等教学基本技能。考生可登陆“中小学教师资格考试网”（http://www.ntce.cn）查阅各科目考试大纲。

面试科目

■ 幼儿园教师资格面试不分科目。

■ 小学教师资格面试分语文、数学、英语、社会、科学、体育、音乐、美术、心理健康教育、信息技术、小学全科等11个科目。

■ 初级中学教师资格面试分语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学、生物、音乐、体育与健康、美术、信息技术、历史与社会、科学、心理健康教育、日语、俄语等18个科目。

■ 高级中学教师资格面试分语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、音乐、体育与健康、美术、信息技术、通用技术、心理健康教育、日语、俄语等17等科目。

■ 中等职业学校文化课教师面试科目与高级中学教师面试科目相同。中等职业学校专业课教师和实习指导教师的教师资格面试按《广东省中等职业学校专业课教师和实习指导教师资格考试面试大纲》（粤教继函〔2016〕37号）规定进行。