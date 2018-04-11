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南京广发招才引智“英雄帖”的背后

2018-04-11 07:59 来源：中国青年报
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　　前不久，中组部相继下发新一批国家“千人计划”“万人计划”入选名单通知，南京4人入选创业“千人”，占全国总数1/10，居全国同类城市第二；17人入选企业类“万人”，仅次于北京、上海，连续两年居全国副省级城市首位。

　　“这份成绩单来之不易。”南京市人才办相关负责人介绍，长期以来，产业高端人才一直是南京人才拼图中的“短板”。

　　作为长三角唯一的特大城市，南京既有铁路、航空等交通优势，又有高等学府众多的教育优势，这些都是推动城市转型升级、发展高新产业的良好根基。

　　南京大院大所和两院院士数量居全国第三，国家级研发平台多达120多个。南京共有53所高校，入选“双一流”建设的高校和学科数量仅次于北京和上海。

　　但同先进城市相比，这些“纸面上”的人才优势还没有充分转化为科技产业发展优势。前不久公布的《2017年中国独角兽企业榜单及趋势研究报告》显示，南京只有2.5家独角兽企业。一般认为，独角兽企业是指估值超过10亿美元的初创公司，独角兽公司越多，这个城市越具有创新力。

　　有数据显示，南京高新企业数在1850家左右，深圳仅去年上半年新增量就接近这一数字；南京研发经费来自企业的45%，深圳超过90%。

　　再比如，尽管每年南京市高校毕业生规模近26万人，毕业人数在全国名列前茅，但同其他“一枝独秀”的区域中心城市相比，南京的“学城”资源优势被长三角其他城市所“分享”和“稀释”。

　　对此，南京一位市领导接受媒体采访时表达了忧虑：“兄弟城市在快马加鞭，南京如不在高点定位谋创新，难免在新一轮区域竞争中受挤压、被边缘化，沦为一座‘平庸的城市’！”

　　竞争压力不言而喻。2018年元旦后上班第一天，南京召开“创新名城建设大会”，分会场一直开到乡镇街道，一竿子插到底，一个严峻话题摆在面前：“5年、10年乃至20年之后，南京拿什么和其他城市竞争？”

　　有南京市委主要领导坦言：南京已经到了不创新不行、创新慢了不行、创新抓得不实更不行的地步。

　　在此背景下，南京市委“一号文件”——《关于建设具有全球影响力创新名城的若干政策措施》出台，推出“创新十策”“十大工程”，提出实施“创新人才集聚工程”，发出大手笔招才引智“英雄帖”，引起广泛关注。

　　南京市人才办相关负责人介绍，这次政策导向是“五湖四海聚人才、不拘一格用贤才”，目的就是“广聚高端人才，广纳青年人才，广留各类人才”。

　　“一号文件”发布后，南京市五个宣讲团马不停蹄奔赴全市高校、园区、企业，送政策上门、把文件“吃透”，实施细则绘制成60张流程图，3万册资料分发一空。

　　春节后第一天，南京又召开“对标找差大会”，把目光瞄准了深圳，进一步确立“创新对标争一流”坐标系，明确创新核心指标和原创技术的新目标。

　　相比北京、上海拿户口“留住人才”，深圳、杭州这些市场经济活跃度强的区域用“机会留人”，南京市人才办相关负责人表示，在新一轮人才竞争中，南京更需要通过体制机制层面的持续创新，来释放招才引智的诚意，释放用人主体的活力，释放推动高质量发展的核心动力。

　　3月1日起，南京人才落户新政实施，河西政务中心每天都有上千名来自全国各地的大学生排队领表、申请落户。

　　截至3月30日18时，共受理落户申请15213人。值得关注的是，一季度首次在南京办理就业登记并参保的10.5万各类人员中，大学生人数近7万人，其中外地大学生占八成以上。

　　南京吸引大学生落户，并实现就业和参保，意在不仅把人才引进来，而且要真正留下来、用起来。

　　南京引才新政力求务实、高质量。今年年初，南京对全球顶尖人才团队或项目，资助上不封顶，连出“大招”，如针对人才创业积极性不够高，“一号文件”对年收入50万元以上高层次人才实施奖补；针对小微科企扶持力度不够，政策允许三年内所作贡献全部奖励返还企业，并在加计扣除基础上再给予中小科企研发投入10%奖励，这些举措均为国内首创。

　　人才是最具活力的创新要素。南京市动作频频：实施“宁聚计划”，南京每年吸引20万大学生创新创业；推动“百名顶尖专家领创行动”和海外人才“345”引进计划……

　　南京的创新举动吸引来世界目光。3月27日，英国剑桥大学创办800年来在海外唯一以大学冠名的科创中心，签约落户南京江北新区。

　　“我们非常深刻地感受到南京在发展高科技产业方面的决心，期待这次合作能带来伟大的成果。”剑桥大学校长杜思齐说。

编辑： 柯丹洁
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