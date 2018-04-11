清华成立中药、药品监管科学两大研究院

10日，在清华大学药学院主办的“新时代中药传承与创新、药物创新与监管科学研讨会”上，清华大学宣布成立中药研究院并举行了揭牌仪式。

10日，在清华大学药学院主办的“新时代中药传承与创新、药物创新与监管科学研讨会”上，清华大学宣布成立中药研究院并举行了揭牌仪式。

据介绍，清华大学中药研究院由清华大学药学院牵头发起，旨在结合自身优势与科研布局，努力打造跨学科、多融合、有特色的国际领先的中药研究平台。研究院将依托清华大学在药学、化学、化学工程、生命科学、基础医学、信息科学、材料科学以及组织工程学等交叉领域的学术积累和人才优势，让现代生命科学的研究方法技术与传统中药研究理论相结合，将信息化、数字化手段融入到中药传统工艺中，从而运用现代科学技术促进中药理论与实践的发展。为支持研究院建设与发展，研究院还成立首届科学顾问委员会，由任德权教授、陈可冀院士、陈凯先院士、俞梦孙院士、王广基院士、黄璐琦院士等组成。

除此之外，清华大学药品监管科学研究院也在同期正式成立。监管科学是现代药学的重要组成部分，从宏观上指导着整个药学事业的发展，是药学事业健康发展的理论与实践指导。以此为背景，清华大学药品监管科学研究院将以建设“国际一流的监管科学研究机构，推动监管科学学科发展”为目标，输送专业、拥有国际视野的复合型人才；搭建高端、多方共融的交流平台；打造权威、具有国际影响力的国家级智库；提供科学、符合中国发展需求的监管建议，最终实现“推动中国药物监管科学研究，服务健康中国高质量发展”的使命与愿景。研究院同期成立科学技术委员会，由国内外药品审评专家及活跃于一线的著名专家学者担任委员。