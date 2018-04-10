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广东省将建中小学生健康数据库

2018-04-10 09:21 来源：南方日报 陈芳庭
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　　“小眼镜”“小胖墩”越来越多，如何提前干预？9日，笔者在广东省中小学校体育美育工作会议上获悉，今年广东将研究构建省级学生体质健康管理系统和省级学生体质健康测评管理体系，形成中小学生健康数据库，动态监控中小学生健康状况。

　　会议透露，2018年广东将实施全面提升学生体质健康水平攻坚行动，严格执行体育课和学生每天一小时校园体育活动，强化校内体育锻炼。通过构建健全、高效的省级学生体质健康测评管理体系，实现对学生体质健康状况的评价评估、反馈公示、分析预测、监测追溯等。

编辑： 柯丹洁
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