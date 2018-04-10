产学研深度融合，培育“新工科”人才

佛山科学技术学院“双学院制”走出新路径

近日，教育部公布了国家首批“新工科”研究与实践项目，佛山科学技术学院（下称“佛科院”）两个项目榜上有名，朝着“新工科”人才培养改革又迈出坚实一步。

2015年9月入选广东高水平理工科大学建设高校以来，佛科院大力探索“双学院制”协同育人机制。至今，学校与龙头企业、重点产业和新兴行业合作建立了23个产业学院，形成上百家合作企业、横跨二十多个行业的产学研“大组团”。

二级学院和产业学院，一个依托高校，一个紧靠产业，佛科院打造“新工科”建设背景下人才培养示范区。

“‘双学院制’探索，成果丰硕。”该校有关负责人透露，三年来，学生实践能力和创新创业能力显著提高，获省级以上荣誉从2015年89项上升到2017年的371项，专利申请从2015年的67项跃升至2017年的1618项，2017年创业率1.39%。教师科研、社会服务能力日趋增强。学校服务、引领产业能力逐步增强，2015—2017年获中国产学研合作促进会的7项大奖，并被评为“产学研融合创新院校”，为佛山智造、广东创新提供源源不断的智力支撑和人才保障。

破解“双动力不足”

让校、企成为利益共同体

高校产学研融合一个大难点，就是学生走进企业学不到真本领，企业融进高校教学研究得不到实惠，久而久之双方都失去了动力。对此，佛科院一直在思考一个问题：如何破解学校走出去、企业引进来“双动力不足”问题？

“在‘双学院制’落地之前，我们经过长达6年的理论研究。”该校有关负责人回忆说，2009年开始，学校就积极改革育人模式，从试验班到“小班快跑”，再到后来构建“专业+企业（行业）+项目”嵌入式协同育人机制，做了很多有益的尝试。

2015年，围绕高水平理工科大学建设，佛科院进行大刀阔斧的改革，一年内工科学院从5个扩展到12个，理工科专业比例从29.8%上升到62.5%。后来实践证明，“双学院制”就是高校传统学院与产业前沿无缝对接的纽带。

2016年1月18日，依托佛科院物理与光电工程学院，联合广东省半导体联合创新中心和佛山市照明灯具协会，三方合作共建的佛科院首个产业学院——半导体光学工程产业学院正式挂牌成立。

“简单来说，我们在运行机制上实行‘两块牌子一套人马’。”该学院院长陈国杰揭秘说，物理与光电工程学院和半导体光学工程产业学院就构成了“双学院”，他在“双学院制”的纽带作用下确确实实地尝到了改革的“甜头”。

陈国杰解释说，产业学院先后与佛山国星光电公司、佛山照明公司等7家行业“领头羊”企业共建实验室。将企业尖端的设备和丰富的资源为高校所用，搭建起一个高校师生“走出去”的平台。与此同时，通过“项目”嵌入的模式，校企共同申报科研项目、共建合作基地等形式，高校的科研力量可以为企业所用，在实际生产中培养高水平应用型人才，将科研转化为实实在在的经济效益。

过去一年，半导体光学工程产业学院培育了一批“国字号”技术成果和发明专利，与企业联合研发“智能照明”“深紫外”等半导体核心技术并投入生产。陈国杰团队联合工业与信息化部电子第五研究所（广州赛宝）共同申请省级项目获300万元科研经费，建设标准光组件智能检测实验室。

半导体光学工程产业学院的成果只是佛科院“双学院制”纽带作用的一个缩影。学校先后与龙头企业、重点产业和新兴行业合作建立了23个产业学院，形成了上百家合作企业，横跨二十多个行业的产学研“大组团”。

“双学院制”把高校和企业的利益捆绑起来，双方成为利益共同体。校企“联姻”，合作项目呈级数上涨。截至目前，学校与龙头企业、高端院所共建产学研基地130多个、联合实验室8个，获得广东省工程技术研究中心35个、广东省产业技术创新联盟2个。省级重点学科达到5个，其中有4个学科直接服务佛山装备制造业。

从传统产业的转型，再到高新科技的引领，佛山要在2020年进入“万亿俱乐部”，需要佛科院这所高水平理工科大学的智力支撑和人才保障。

“十三五”规划过半，佛科院交出一份亮眼的答卷。该校有关负责人表示，实施“双学院制”的三年间，佛科院连获中国产学研合作促进会的7项大奖，并被评为“产学研融合创新院校”。学校为佛山地方经济发展服务总体情况排名连续5年高居全省第2名，科研成果转化与产学研合作成效居全省同一层次高校前列。