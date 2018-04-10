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构筑未成年人保护防线永远在路上

2018-04-10 09:01 来源：中国教育报
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　　日前，媒体曝光了国内一些短视频平台出现大量未成年怀孕、产子的现象。这些“早孕网红”争相把自己恋爱、怀孕、育儿的过程搬上网络。透过这种扭曲的价值观，全社会应该有一种共识，那就是必须全力、全方位构筑未成年人的保护防线。

　　企业自然是要生存和发展，但在社会效益和经济效益、公共利益和个体利益发生冲突时，后者必须为前者让路。“早孕网红”被曝光后，涉事平台已经做了账号注销、内容下架等补救举措。比如，针对近期报道中提到的问题，涉事视频互联网企业进行了全站清查，采取了查删视频、直接封号、搜索入口拦截、增补审核规则、升级人工智能识别系统等措施。我们乐见相关企业用正确的价值观指导算法、梳理完善社区运行规则、建立未成年人保护体系、坚决打击和清除低俗色情内容，借助各方力量，让失范行为受到更好监管。

　　“早孕网红”折射出家庭和学校的教育缺失，需要给未成年人打造身心健康的“保护高地”。未成年人身体和心智处在发育阶段，其获取知识的途径尽管很多，但对于家庭和学校的教育，从未成年人的性教育、安全教育、法律教育等源头入手，帮助其树立正确的婚恋观、生育观，再怎么强调也不为过。

　　不论是因为主动还是被迫的性行为导致怀孕，未成年人都应该知道生育是严肃而有责任的，不仅要“生”得健康更要“育”得有素质。性无知和社会经验的严重不足，让年轻的爸爸妈妈们在孕育面前是完全的“小白”，又有多少未成年人懂得胎儿畸形、宫外孕、早产等这样那样的风险？“早孕网红”们用所谓的无知无畏，结果就是拿多彩的青春换来的孕育，必然在同一时期和同龄人存在学习、生活中的极大差异，也失去了本该在这个年龄段享有的快乐，缺失了本该在这个阶段学习、自我提升的机会。

　　巨大的现实隔离，让早孕早产的未成年人群体，只能通过视频、直播这种另类的方式来“刷存在感”，哗众取宠吸引粉丝，这显然与社会主流婚恋观、生育观相背离。教育的效果往往是缓慢、长期的，培育涵化的意义需要一段时间才能显现，但越早跟进，教育的价值也会越快显现。让未成年人爱惜自己的身体、也爱惜别人的身体，让未成年人在主动或是被迫怀孕后，在引导帮助下正确面对；如若受到侵害时，勇敢拿起法律武器捍卫权益，而不是被动接受“虽未成年但已成宝妈”的事实。毕竟这样的结果，是未成年人不可承受之重，更是社会不可承受之重。

　　构筑未成年人保护防线，需要集合更多的力量，构建一个全方位、立体化的未成年人保护机制，尽可能让他们免于生理心理的苦痛。现实中大家普遍有一种感觉，那就是未成年人早熟的年龄越来越小，他们的一些言行往往是在模仿成人。这就要求成年人身正为范，树立起社会责任的标杆。此外，未成年人怀孕、产子一旦成为既定事实，个人、家庭、组织在经济、精神层面上，需要尽可能地施以援手，让未成年人及其婴幼儿，在生命权、健康权和医疗保健获得权等方面，得到应有保障。

编辑： 柯丹洁
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