广东初中学考实施办法公开征求意见

9日，《广东省教育厅关于初中学业水平考试的实施办法（征求意见稿）》公布。该实施办法自2018年6月起实施，有效期5年。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）9日，《广东省教育厅关于初中学业水平考试的实施办法（征求意见稿）》公布。征求意见截止时间为2018年4月20日。该实施办法自2018年6月起实施，有效期5年。实施办法规定，国家《课程方案》规定的全部科目均列入初中学考范围，包括语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、信息技术等科目。

广东省教育厅关于初中学业水平考试的实施办法坚持育人为本、坚持全面考核、坚持科学评价、坚持统筹兼顾。考试对象规定，初中学考从2017年秋季入学的七年级学生开始实施。学生按课程标准修完某学科的规定学时，方可取得该科目的考试资格。2020年起，报名参加普通高中和有要求的其他高中阶段学校及高等学校招生录取的其他在校学生和社会人员，须参加规定科目的初中学考。

命题依据《课程方案》，严格按照各学科国家《课程标准》科学确定各学科考试命题内容，提高命题质量。试题要体现立德树人根本要求，以促进学生全面发展为根本，注重体现学生科学素养、人文素养和实践能力。增强基础性和综合性。着重考核学生掌握学科基础知识的宽度和广度与基本技能的准确度和熟练度，减少单纯记忆、机械训练性质的内容，杜绝偏题、怪题；试题试卷的整体难度适当。增强应用性。注重与学生生活经验、社会实际和科技发展等的联系，侧重考核学生在真实情境中发现问题、运用所学知识分析和解决问题的能力，使不同生活背景学生的学业水平和能力在考试中得到充分的展现。增强创新性。增加探究性和开放性试题的比例，培养学生创新精神和实践能力。

据悉，语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物9个科目考试，逐步由各市委托命题过渡到由省教育考试院统一组织命题，各市组织实施。理化生实验操作、体育与健康、音乐、美术、信息技术等科目考试由市命题并组织实施。各市要认真研究初中学考命题思想，明确各科目考试题型、命题原则、试卷结构和计分办法等。既要减轻学生负担，又要反映学生学科水平，促进学生全面发展。

考试方式

各科考试结合学科特点，以笔试为主，探索面试、口试、实践考察、实验操作和技能测试等多种方式。积极探索应用计算机进行考试。语文、数学、道德与法治、历史和地理5个科目实行闭卷笔试考试的方式。外语实行闭卷笔试加听力（或听说）测试。物理、化学、生物3个科目实行闭卷笔试和现场实验操作相结合的形式考试。体育与健康考试在初中每学年进行一次《国家学生体质健康标准》测试，在九年级时进行体育3项考试，其中男子1000米（女子800米）或游泳作为必测项目，另外选择体能项目及运动技能项目各一项进行实地素质或技能考试，并当场给出成绩。残疾考生体育与健康具体测试办法由各市根据国家和省的有关规定确定。信息技术、音乐和美术3个科目实行现场操作考试（1-2项实际技能）的方式，考试项目和形式由各市自行确定。综合实践课程中的研究性学习、社区服务和社会实践以及劳动与技术教育等由各地根据课程方案和课程标准，采取过程性评价与终结性评价相结合的方式进行考查，作为综合素质评价内容的一个部分。信息技术科目要突出学科思想方法和学科核心素养测试。市负责统一制订信息技术、理化生实验、音乐、美术和体育与健康的考试方法、评分标准、考场设置、组织方式、监考要求和监督机制等方面要求，并负责统筹指导各县（区、市）做好组织实施，建立监督机制，加强巡考和抽查，确保考试的权威性、科学性和公信力。