人才人口为何一夜间成“香饽饽”

据教育部统计，2018届全国普通高校毕业生预计820万人，再创历史新高。但西安、南京、武汉等20多个城市却接连出台一系列人才引进政策，送房、送钱、送户口，政策力度之大前所未有。

只要凭借身份证和学位证在手机APP上办理，就能够在半个小时左右落户西安。而且学历要求降低，全日制普通高等院校、中等职业学校（含技校）毕业，或具备国民教育同等学历的人员及留学回国人员均可。西安市近期出台的一项政策成为全国各地“人才争夺战”的冰山一角。

2018年的毕业季又来临。据教育部统计，2018届全国普通高校毕业生预计820万人，再创历史新高。但西安、南京、武汉等20多个城市却接连出台一系列人才引进政策，送房、送钱、送户口，政策力度之大前所未有，让昨天还发愁“毕业即失业”的高校毕业生们，仿佛一夜之间就变成了各个城市不够分的“唐僧肉”。这场“人才争夺战”为何会发生？在争夺人才的背后，这些城市有着怎样的焦虑？当"硝烟散尽"之后，我们还有哪些可以反思之处？记者对此进行了采访。

抢人才还是抢人口

据西安晚报报道，2月4日上午，西安市186个有户籍业务的派出所共500余名户籍管理民警集体誓师，坚决打赢为期三年的“人才、人口争夺攻坚战”。

“人口”二字，恰好将这场“人才争夺战”划分出两个战场：第一战场是纯粹的“人才争夺战”，以北京、上海为主，其人才引进政策有着较高的学历薪资条件，以及精确的行业领域划分；第二战场则是“人才、人口争夺战”，参战的主力是西安、武汉、南京等其他新一线城市和二线城市，其人才引进政策门槛大大低于北京上海，甚至许多地区对大学生实行零门槛落户。

为什么这些除北京上海之外的大城市还需要争夺人口呢？恐怕是因为压力真的来了。

以西安为例。2016年2月5日，西安市对《西安城市总体规划（2008-2020年）》作了修改。根据修改后的目标，2020年西安市域人口规模要达到1070.78万人，其中户籍人口870.57万人。但在2015年末，西安市的常住人口仅为870.56万人，距离目标还有200万的差距。

这也就意味着，从2016年开始，西安市要以平均每年40万人的增速增长，才有可能达标。而现实情况是，从2011年到2015年，西安市在过去5年中人口一共才增长了不到20万人，平均每年不到4万人。

每年4万的增长，显然无法匹配40万的壮志雄心。

数据显示，2016年末，西安常住人口达到883.21万，人口比去年同期增长13万。至2017年末，西安市常住人口已达953.44万（记者按：尽管统计资料中未直接列出，但可由人均生产总值计算得知），人口增长70多万。但这70多万中要刨去2017年由西安托管的西咸新区咸阳片区的60多万人口，故西安2017年人口的增长应在10万左右。显然，即便年均增长10多万，距离千万人口的目标也依旧任重道远。

而在“人才、人口争夺攻坚战”的号召下，今年前3个月共有23.1万人落户西安，接近2017年全年落户西安的总和。

只有照这个增速下去，加上西咸新区咸阳片区的60多万人口，西安作为最新获批的国家中心城市，实现其2020年人口规划目标才有扎实的基础。

无独有偶。作为中国大学生最多的城市，武汉却一直苦于留不住人才。据《武汉市统计年鉴》显示，2015、2016年武汉市人口净迁移率分别为-1.78‰和-0.29‰。人口净迁移率为负，则意味着武汉地区的迁出人口大于迁入人口，也就说明武汉人口吸引力较弱。

穷则变，变则通。武汉在2017年就推出“百万大学生留汉创业就业”“百万校友资智回汉”计划，打响了“人才争夺战”的第一枪。而2017年武汉市的人口净迁移率也一举“扭亏为盈”，达到了19.78‰。

经济基础决定上层建筑，为了“达标”而展开“人才争夺战”显然仅是表面现象，那么，什么才是各地展开“人才争夺战”背后更为深刻的发展焦虑？