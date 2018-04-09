广东2018年普通高校本科插班生招生考试成绩4月11日发布

根据《关于广东省2018年普通高校本科插班生招生考试成绩发布有关事宜的通知，广东省2018年普通高校本科插班生招生考试考生成绩将于4月11日予以公布，本次考试成绩由广东省教育考试院统一发布。

南方网讯 根据《关于广东省2018年普通高校本科插班生招生考试成绩发布有关事宜的通知，广东省2018年普通高校本科插班生招生考试考生成绩将于4月11日予以公布，本次考试成绩由广东省教育考试院统一发布。

考试成绩查询

4月11日16：00起，考生可通过以下3种方式查询考试成绩：

（一）官微查询方式

考生关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy），底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，即可查询考试成绩。

（二）通过报名院校或报名系统查询

届时我院将考生成绩数据统一下发至各招生院校，考生可与所报考的院校联系查询考试成绩，或通过本科插班生报名系统查询考试成绩。

（三）短信查询方式

1.广东地区的联通用户编辑短信息：“164+准考证号”发送至10629500，即可查询本科插班生考试成绩。客服电话：0755-28811899。（提示：编辑手机短信时不需要输入+号，连续输入数字即可。）

2.广东地区的移动用户编辑短信息：“RWB9+准考证号”发送至10669500，即可查询本科插班生考试成绩。客服电话：0755-28811899。（提示：编辑手机短信时不需要输入+号，连续输入数字即可。）

考试成绩复查

（一）申请复查程序

考生查询考试成绩后，如对本人某科成绩有疑问，可在4月13日17：00时前携带本人准考证和身份证到报考学校招生办公室提出复查分数的书面申请。复查内容为答题卡扫描是否准确， 答卷是否漏评、漏登分，成绩统计合成是否有误，但不涉及评分标准掌握宽严问题。各本科插班生招生院校须安排专人负责受理考生成绩复查申请，并于4月13日20:00前登陆本科插班生管理系统，选择成绩复查功能，将申请查分的考生资料按要求输入到我院的数据库。

各本科插班生招生院校需组织专人负责考生申请成绩复查工作，及时按网上录入的要求输入考生查分申请数据。4月16—17日，我院将组织专人对公共课成绩进行复查，学校自命题的专业课成绩由各招生院校组织专人进行成绩复查。学校自命题专业课成绩复查结果，由招生院校于4月18日上午10：00前录入本科插班生管理系统。学校自命题专业课成绩有误需要更正的，招生院校须于4月18日前派专人将考生答卷和考生成绩更正报告送至我院高招处。

（二）复查结果告知

对复查后发现分数有误的考生，我院将对其分数进行更正，更正后的成绩由各招生院校通知考生本人。4月19日12:00起，考生可登录本科插班生报名系统查询成绩复查结果。