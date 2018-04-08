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年薪10万元！成都公开招聘36名乡村规划师

2018-04-08 09:44 来源：新华网
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　　记者从成都市规划管理局了解到，成都近期将向社会公开招聘、征集第八批乡村规划师36名，年薪达10万元，这是这一职业在成都首创以来的第八次公开招聘。

　　2010年9月，成都市在全国首创乡村规划师制度，之后每年都会面向社会公开招募规划专业人才派驻到乡镇，协助乡镇政府履行规划职能，以提高农村地区规划管理水平，推动新农村建设提档升级。

　　据悉，此次成都向社会公开招聘、征集的36名乡村规划师，未来将在成都市天府新区、温江、郫都、简阳等地区从事规划相关工作。“乡村规划师的主要职责是协助乡镇政府组织相关规划编制，对乡村规划及项目设计方案进行初步审查，就乡村规划实施、项目建设进行指导，并提出改进乡村规划工作的意见和建议等。”成都市规划局相关负责人介绍。

　　记者了解到，作为成都市实施乡村振兴战略、提升乡村规划建设水平的重要手段，乡村规划师的任职条件也颇为严格。乡村规划师要求年龄在40岁以下，具有城市规划、建筑学等相关专业本科以上学历，并具有注册规划师或注册建筑师执业资格，或从事城乡规划、设计和管理工作经历在5年以上（具有研究生以上学历的，相关工作经历1年以上）。经过统一考试和试用，方可正式录用上岗。

　　据了解，此次招聘的乡村规划师年薪将为10万元，其中，派驻在离主城区较远地区的乡村规划师每人每年还有生活补贴2万元，报名截止时间为4月15日。

编辑： 唐巧燕
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