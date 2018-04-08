孩子偷玩手机防不胜防？算法软件识别

如何防范孩子偷玩手机或是沉迷手游？这是不少家长的育儿难题。记者6日从浙江大学获悉，浙江大学和美国南卡罗来纳大学的研究人员开发出一种基于行为识别的算法软件，可以识别出使用手机的“熊孩子”，并自动阻止手机访问购物软件、通讯软件以及儿童不宜的网站。

图表：孩子偷玩手机防不胜防？中美学者开发算法软件识别“熊孩子” 新华社记者 崔莹 编制

如何防范孩子偷玩手机或是沉迷手游？这是不少家长的育儿难题。记者6日从浙江大学获悉，浙江大学和美国南卡罗来纳大学的研究人员开发出一种基于行为识别的算法软件，可以识别出使用手机的“熊孩子”，并自动阻止手机访问购物软件、通讯软件以及儿童不宜的网站。

国家青年千人计划入选者、浙江大学电气工程学院智能系统安全实验室教授徐文渊介绍，中美团队联合研发出的这种可用于移动设备的算法软件，能够通过测量手指按压的表面积、手指施加的压力和滑动长度等度量数据，分辨出用户是成人还是儿童。

“儿童手部较小，手指触碰点比一般成人小。因此，儿童往往会在较小的屏幕范围内进行操作，滑动轨迹较短。此外，与成年人相比，儿童与智能手机互动的灵巧性较差。根据我们的观察，孩子们在智能手机上的每次触摸都比成人慢。当他们尝试在两次触摸操作之间切换，从轻击到滑动时，情况也是如此。”徐文渊说。

研究团队总计提取了30多项特征用来分辨儿童和成人用户。测试结果表明，通过单次滑动成功识别儿童用户的准确率达到了84％，通过8次连续滑动之后，准确率可达高到97％。

据了解，该算法软件相关论文已于今年2月在美国召开的移动技术大会（hotmobile）上发表，但尚未被整合到操作系统中。研究人员认为，该项技术在儿童用户多样性、手势数量、准确性等方面还有待进一步提升。