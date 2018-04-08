浙江校园足球：鲤鱼跃“笼”门

2017年，浙江省投入7867万元，在157所中小学新建了笼式足球场，更加标准和规范的场地有力地推动了校园足球的发展。2018年，省教育厅计划再为120所中小学建设笼式足球场。好的硬件条件是校园足球发展的基础，而一个个全新的笼式足球场的先后建成，也让我们看到了浙江校园足球美好的明天。

2017年，浙江省投入7867万元，在157所中小学新建了笼式足球场，更加标准和规范的场地有力地推动了校园足球的发展。2018年，省教育厅计划再为120所中小学建设笼式足球场。好的硬件条件是校园足球发展的基础，而一个个全新的笼式足球场的先后建成，也让我们看到了浙江校园足球美好的明天。

一所中学有两个足球场

近日，ZSFL“特步”浙江省第九届中小学生校园足球联赛（初中男子甲组总决赛）在义乌市绣湖中学拉开帷幕。本次初中男子甲组总决赛为期6天，揭幕战上东道主实力优势明显，以9∶0的大比分轻松取胜。

ZSFL浙江省中小学生校园足球联赛是浙江省教育厅全力打造的金牌赛事，是浙江省内规模最大、参与度最高的学生体育赛事之一。每届联赛有来自400所中小学的近500支球队参赛。

东道主绣湖中学来自校园足球氛围十分浓厚的金华，目前已入选国少队的优秀女足选手李渟英格就出自这所中学。作为义乌最大的初级中学，绣湖中学一直十分重视校园体育，尤其是足球项目。

记者在绣湖中学看到，学校光足球场就有两个，一个是常规足球场，另一个是刚建成不久的笼式足球场。绣湖中学校长黄伟指着笼式足球场告诉记者：“这块地本来我们是打算盖艺术楼的，后来得知省教育厅有一个申建笼式足球场的项目，就立即进行了申报，同时另外安排了地方建艺术楼，把这块地腾出来建足球场。”

可是一个学校真的有必要建两个足球场吗？黄校长的回答十分肯定：“大的足球场嘛，平时学校的学生们做广播操、搞课外活动也需要用，这样就会减少球队的训练时间，也会干扰彼此。现在这个笼式足球场建成后，就可以专门提供给足球队训练，无论是对足球队员还是普通学生都是一件好事。”

尼古拉斯是绣湖中学的足球外教，他来自乌拉圭，对于新建的足球场他也是赞不绝口：“新的场地更加平整，标准规范，更好的场地能够带来更好的成绩。”

但最开心的还是足球队的孩子们。场地还没完全交付使用的时候，就有学生偷偷跑进去踢球。“新足球场很酷，人工草坪没有露水，我们现在都爱在这踢。”校队的丁榆峰告诉记者。