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母患病父摔伤弟妹小 小女孩家庭学习两不误

2018-04-08 08:36 来源：成都商报
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　　对很多孩子来说，8岁时还在父母怀里撒娇。然而，泸州市古蔺县水口镇水口社区的陈青青，却没有这般幸运。8岁时，她面对患有间隙性精神病的妈妈和年幼的弟弟妹妹，必须和父亲一起撑起这个家。去年，父亲陈应金又在工地上不慎受伤，生活的重担落在了她稚嫩的肩头。

　　“穷人的孩子早当家”，面临家庭的不幸和生活的艰辛，陈青青乐观上进，从小学到初中，学习成绩一直名列前茅，始终保持在年级前三名。她说，希望考到泸州市区读高中，实现大学梦。

　　“四川省最美少年”授予小镇女孩

　　泸州市古蔺县水口镇，与贵州省茅台镇隔河相望，14岁的陈青青是水口中学八年级（二）班的学生。“我的青春是以燃烧爸爸的年华为代价的。我心疼他的付出，我知道这付出都是为了我们。所以，我下定决心一定要努力，要回报爸爸。虽然‘寸草心’不能报得‘三春晖’，但我会尽自己的全力，感恩父母，回报父母。”这是2017年6月，陈青青参加四川省第四届中小学生“中国梦·语言梦·我的梦”征文活动获奖作文《我的青春摆渡人》里的文字。

　　朴实的文字，蕴含着陈青青对父母的情感，外人却很难理解其中的心酸。陈青青的父亲陈应金，原本是水口镇中坪村农民，后与患有间隙性精神疾病的余纯萍成亲。婚后，余纯萍先后生育三个孩子。陈应金为给妻子治病，跑了多家医院，但妻子病情未见好转，医生告知需终生吃药控制。陈青青身为家中长女，从小就做起了爸爸的小助手，操心家里的伙食、妈妈的饮食起居和弟弟妹妹们的学习。邻居刘同才说，陈青青从小就特别懂事，像个成年人一样经管着家里。

　　2016年10月，陈青青的事迹经学校和水口镇、古蔺县相关部门上报，由四川省精神文明建设办公室、四川省教育厅等五部门联合评选的“四川省最美少年”荣誉，授予了时年13岁的陈青青。

编辑： 唐巧燕
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