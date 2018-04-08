北京增招200名体育师范生 瞄准冬奥

为了备战冬奥会，今年首都体育学院将招收新闻学、体育竞技与管理等专业学生，并增加200个体育教育专业师范生名额，为本市储备体育师资。

记者从近日播出的北京城市广播《教育面对面》栏目获悉，为了备战冬奥会，今年首都体育学院将招收新闻学、体育竞技与管理等专业学生，并增加200个体育教育专业师范生名额，为本市储备体育师资。

体育院校招生瞄准冬奥

首都体育学院招办主任龚佳介绍，学校从2017年开始招收冰雪专业方向的学生，今年继续在救护人员、冰雪赛事组织管理及新闻报道等专业招生，涉及到的专业有新闻学、体育竞技与管理、运动康复、体育教育等。学校要求全体的本科生人人要上冰雪，人人要学会一项冰雪技能。

今年，该校将增加200个体育教育专业师范生招生名额，学生入校后免学费，但须与市教委签订协议，承诺毕业之后到本市中小学及幼儿园从教。

北体大去年在京招生106人，该校招生与就业工作处副处长孙鹏宇透露，今年预计在京总体招生规模保持不变，北体大2016年开设冰雪运动学院，去年又成立冬奥培训学院，学校还有冰球运动学院、运动医学与康复学院等，全方位培养冬奥保障人才。

社科大招生专业增至14个

去年，中国社会科学院大学面向北京等18个省份首次招生，马克思主义学院、人文学院、经济学院和国际关系学院4个学院的7个专业共招生将近400人。

社科大招生就业处处长闫雷介绍，今年招生专业扩大到14个专业，包括哲学、经济学、法学、社会学、思想政治教育、英语、法语、新闻学、历史学和财务管理等，预计在京投放计划20人左右。这些专业都是社科大的优势专业，也是落实中国社科院“登峰战略”的举措。

二外增4个中欧语种

北京外国语大学今年在京招生录取依然分为提前批、第一批两个批次，提前批采取“学校测试成绩+高考成绩”的综合评价方式，4月15日申请截止。据介绍，北外不设专业级差，今年预计文科在北京前800名、理科前3500名的考生第一志愿报考比较有希望。

二外今年总体招生预计1600人左右，其中在北京投放计划900多人，分为提前批和本科一批。二外今年有43个本科专业在京有招生资格，包括外语专业28个，非外语类专业15个。经教育部批准，今年二外还新增4个本科专业，阿尔巴尼亚语、保加利亚语、斯洛伐克语和斯洛文尼亚语。二外今年还有外培和双培计划，其中双培去年招生89人，今年预计有调整，例如可能与中央财经大学合作推出金融学专业。