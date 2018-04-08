四川：“海归”申报职称将启动 重业绩贡献

来川工作的留学回国人员，如业绩特别突出，经过本专业3名（含）以上具有正高级职称的专家联名推荐，申报专业技术职务任职资格可不受工作年限限制。

4月7日记者从省人社厅了解到，2018年度留学回国来川人员上半年申报专业技术职务任职资格将从4月9日开始启动。申报条件突出强调业绩贡献，对申报者的职称外语、计算机和继续教育暂不作要求，但申报者在国（境）外取得的学历学位须获得国（境）外学历学位认证书。

2018年度留学回国来川人员申报专业技术职务任职资格共分两次。上半年申报时间为4月9日-4月30日的工作日内，下半年申报时间为10月8日-10月31日的工作日内。在国(境)外经过完整学制的学习并取得博士、硕士学位后，来川工作的留学回国人员，可根据本人的学习和专业技术工作经历、学识水平以及业绩贡献，申报评定相应专业技术职务任职资格。

其中，申报评定相应系列正高级专业技术职务任职资格的，需要是国（境）外博士后期满，经批准出站，业绩贡献十分突出者；或者国（境）外取得博士学位后，在国（境）内外从事本专业或相近专业工作2年以上，业绩贡献十分突出者。申报评定相应系列副高级专业技术职务任职资格，需要是国（境）外取得博士学位后，在国（境）内外从事本专业或相近专业工作1年以上，业绩贡献突出者；或者是国（境）外取得硕士学位后，在国（境）内外从事本专业或相近专业工作6年以上，业绩贡献突出者。

此外，来川工作的留学回国人员，如业绩特别突出，经过本专业3名（含）以上具有正高级职称的专家联名推荐，申报专业技术职务任职资格可不受工作年限限制。