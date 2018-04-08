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多个城市降低入户“门槛” 只要你满足这些条件

2018-04-08 09:10 来源：南方网
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　　近期，“人才争夺战”不断升温。去年以来，全国多个地区纷纷推出了力度不小的人才引进政策。而作为沿海发达地区的广东省，包括深圳、东莞在内的多个城市都密集发布相关政策，推动非户籍人口的落户、就业。

　　深圳：降低落户门槛 人口结构更稳定

　　对于本身就在这些地方工作的人来说，拥有新的户籍究竟意味着什么？而大批的户籍人口，又将为当地的产业发展带来怎样的改变呢？

　　深圳市民小周对记者说，第一是因为想在深圳长期发展，其二是，子女的教育问题。

　　早在2016年初，小周就想申请深圳户口，但是由于自己的大专学历不达标，积分也不够，只好放弃。2016年8月，深圳将纯学历型人才落户门槛放宽至大专及以上，对人才入户量不设指标数量上限。小周是新政受益者之一。

　　2017年7月，深圳又完善积分入户政策，给长期在深圳稳定就业和居住的非学历、技能型常住人口开辟了新的入户通道。

　　中国城市经济学专家委员会副主任宋丁表示，从深圳来讲，它仍然保持着30%上的制造业，需要大量的技术工人，这个在学历上没有特别高的要求。一方面，需要有学历方面的人才大战，同时也要有技术基础的劳动就业人口。

　　过去，深圳的人才落户政策重点针对具有高学历、技术专业知识者，以及高纳税者。截至2016年底，深圳户籍人口仅占常住人口的34%，相比北上广62%、59%和63%的比例，深圳的人口结构仍然有待优化。而得益于近几年来深圳不断放宽的落户政策，2017年，深圳市在册户籍人口达到449.86万人，全年增长45.07万人。

　　深圳市发展和改革委员会社会发展处副处长董彧说，适度地增加在册户籍人口规模，扭转户籍人口与非户籍人口比例长期倒挂的一个现象，是人口结构稳定性的要求。

编辑： 唐巧燕
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