大学生提前开启毕业旅行

往年大学生的毕业旅行通常会在七八月份才开启，现在不少毕业生早早就踏上了旅程。小陈说，她们把毕业前的放松看得更像是一场告别青春的仪式，后面毕业、实习、工作繁忙。现在竞争更为激烈，提前放松是因为奋斗需要提前，为职业理想打拼的大幕即将拉开。

上午10点，北京师范大学应届毕业生小吴和父母依依惜别，踏上了回京的列车，对于即将走上工作岗位的他来说，这可能是他今年最后一次和家人团聚。记者注意到，清明小长假期间，像小吴这样回乡和父母团聚，或者外出踏青的毕业生并不少。他们把这一次放松看得更像是一种告别青春的仪式，随之而来的是踏入职场开始一段新的奋斗旅程。

小吴的家乡离北京并不近，坐高铁需要五个多小时。过去上学时他每年只会在暑假和寒假回家，用他的话说是已经多年未见家乡的桃花和油菜花了。今年他终于下定决心，在清明小长假坐上了回家的列车。小吴已经接到了一家央企的录取意向，假期结束就要开始实习，“我的岗位可能入职后还要外派出国，所以这次抓紧时间回家和父母聚聚。”

在家小吴只度过了两个整天，他格外珍惜。第一天上午帮父母上山采了茶叶，下午去竹园里挖了笋。第二天他特意去祭拜了自己的爷爷。“上大学后就没在清明节回家扫过墓，以后工作忙了，可能机会就更少了。”小吴说，他给父母做了三顿饭，虽然自己觉得可能并不好吃，但父母还是一扫而光。

北京林业大学的小陈在清明假期选择和同学开启了一路向南的毕业旅行，为此她还跟老师请了几天假，“幸好现在已经没课了，我跟老师说我会努力改好自己的毕业论文。”她笑道，假期前两天她们已经在欣赏桂林的山水美景，之后还将前往海南，“之所以选择桂林，是因为我父母在不远处的柳州工作，我可以先把一部分行李带回家，这样毕业搬家就轻松了。”她说。

记者注意到，清明假期选择返乡探亲或毕业旅行的大学生不在少数。往年大学生的毕业旅行通常会在七八月份才开启，现在不少毕业生早早就踏上了旅程。小陈说，她们把毕业前的放松看得更像是一场告别青春的仪式，后面毕业、实习、工作繁忙。现在竞争更为激烈，提前放松是因为奋斗需要提前，为职业理想打拼的大幕即将拉开。