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世界各国“强师”在行动

2018-04-08 09:10 来源：中国教育报
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　　今年1月，中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》；近日，教育部等五部门又联合发布了《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》，指出用5年左右时间建设一支高素质专业化创新型教师队伍。

　　近年来，各国也都在关注教师队伍建设，努力为21世纪人才培养提供高素质的师资。本期话题聚焦各国“强师”策略。

　　近年来，世界上几乎所有的国家都把教育竞争的着力点放在了建设高素质教师队伍上，频频出台新政与举措，力促教师资质与能力提升，为打造适应第四次工业革命所需的创新型师资而奠基。

　　赋予公务员法律地位 教师职业成为“香饽饽”

　　为确保教师的社会地位与待遇，一些国家通过立法赋予教师国家公务员或地方公务员法律地位，以吸引顶尖青年人才加入教师队伍，使在职教师乐意终身从教。

　　日本《教育基本法》第六条表明：“法定学校的教员是为全体国民服务的公务人员……教员的地位应受到尊重，应该给他们适当的待遇。”日本《学校教育法》《教育公务员特例法》对教师作为教育公务员的权利、义务、待遇等，都做出了明确的规定。在日本，教师是受到社会热捧的职业，每年日本中小学教师录用考试都会出现“井喷”现象。据日本相关调查，教师这一职业始终居于日本小学生未来梦想职业的前五位。

　　在德国，教师职业是一种受青睐的崇高职业。依据德国各州的《学校法》，德国公立学校教师大都是国家公务员，工作稳定，除非出现特殊情况，否则作为公务员的德国教师很难被开除。德国教师的待遇，远远高于欧洲其他国家的同行。据相关统计，德国政府支付给中小学教师的收入均为国民收入的两倍。

　　作为传递和共享法兰西共和国价值的法国中小学教师，是国家公务员编制，享有法律保障的稳定地位和待遇，深受社会尊敬。教师的工资、退休金及主要补贴都由政府直接发放，工资标准也高于居民平均收入水平。

　　以色列则把“怎样使以色列教师成为世界上最好的教师”作为教师培养的宗旨。为此，以色列将中小学教师纳入国家公务员序列。教师一旦进入教职岗位，则按所获学位领取政府公务员工资，并按年资逐年增加。此举意在让社会上的优秀人才加入教师队伍，让高素质的教师能留得住。

编辑： 唐巧燕
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