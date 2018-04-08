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大学生7天将宿舍打造成“咖啡音乐厅”

2018-04-08 09:10 来源：中国青年网
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　　宿舍整体参考咖啡厅的装修风格，墙上贴着3D仿真木板墙纸；复古鱼网照片墙，配有咖啡机、木吉他、各类书籍；数盆绿色盆栽，玻璃瓶配上一小束干花，暖色灯光下，寝室整体装潢颇有咖啡音乐厅的味道，文艺复古气息扑面而来……这种咖啡厅的装扮风格近日出现在了学校的寝室中。

　　几天前，福建工程学院设计学院学生把宿舍打造成了咖啡音乐厅，寝室照片发布网络后，引起不少学生和网友的关注。有网友评论说：“谁说心灵手巧的只有女生？学设计的男生爱干净，认真布置寝室起来连女生都害怕。”

　　

图为“咖啡音乐厅”宿舍内景。受访者供图

　　据了解，把寝室打造成咖啡音乐厅的想法，源于寝室五个人的各自爱好。该寝室室友分别爱好音乐、咖啡、读书，“当音乐、咖啡、书籍这些元素组合在一起我们自然首先就想到了咖啡馆的风格，大家集思广益，各提建议一步一步就弄成现在这样了。”

　　该寝室成员赖军告诉记者，改造为咖啡音乐厅的寝室是宿舍成员参加学院举办的宿舍装扮大赛的“参赛作品”。

　　五人在寝室改造中充分发挥所学视觉设计专业特长，预先参考咖啡厅装修风格，为达到色彩和风格的统一协调，他们从网上选购了不少装饰用品。

　　潘宸是设计学院视觉传达专业的学生，同时也是该次寝室改造的主要参与者。他表示，这次改造用了墙纸、地板革、地毯、统一的床帘、窗帘、小桌台、墙壁书架等，然后选择了一些比较细节的低功率LED和充电电池类灯光，复古鱼网照片营造气氛。

　　该宿舍成员告诉记者，大家都有其它事情外加时间比较赶，所以用了一周的时间才完成工作。在装修过程中也遇到了不少困难，由于上一届学生贴了墙纸后又被撕了，墙面腻子粉也被带下不少，出现墙面不平整。

　　考虑到让新帖的墙纸更稳帖，他们网上买了补墙膏，“首先涂上去抹平，等第二天干后把多余的地方用砂纸打磨平，帖墙纸时哪里稍微没对齐撕下重贴又会把墙膏带下来，比较困难。”潘宸表示，帖天花板的墙纸是五个舍友都在的时候才一起贴上去的，由于床铺上面空间比较小，天花板中心位置的地方不容易贴上去，后来改造了一下挂衣杆才把天花板中心的墙纸贴好，这样也比较安全。

编辑： 唐巧燕
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