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用赋能和智能定义“新留学”

2018-04-07 08:06 来源：人民网 熊旭 吴晨
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　　教育部统计数据显示，2017年中国留学生出国人数首次突破60万大关，其中赴美留学人数超过35万人，赴美留学“平民化”和低龄化趋势不断凸显。近日，一站式美国留学专家“智课”召开的留学产品发布会上，提出留学行业即将进入“新留学”时代，即用科技主义和人文情怀定义国际教育。

　　留学方法论：兼具软硬实力

　　《中国留学发展报告2017》显示，中国留学生在美遇到的两大难题，一是学术能力差（39.86%），二是学术不诚信（32.57%）。录取只是一个阶段性成果，成功的留学需要更深的能力要求，智课针对此提出“留学方法论”：服务学生是对学生的“赋能”（Empower），能力包括硬实力和软实力两个培养板块。

　　在硬实力赋能上，高质量的个性化申请文书是成果，长期的思辨性写作能力培养是过程；在学生“软实力”的打造上，智课教育董事长兼CEO韦晓亮说，一个孩子活动的规划不在数量多，而在于个性化高质量和基于每个季度的精细化评估考核。“软硬兼施”，才能塑造一个更完整的个体。

　　留学中介时代落幕，新留学时代即将开启

　　多变的政策环境、充满挑战的跨文化生活为留学提出了新的要求。韦晓亮认为，教育孩子被誉为人类最复杂的“工程”之一，这是一个基于极强的良知和极高的专业性的职业。教育企业必须要树立一个极强的愿景和使命，教育从业者必须真心“把别人的孩子当成自己的孩子”，从而才能实现教育行业的整体进化。

编辑： 柯丹洁
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