为何今年高考设立高分优先投档线？

《广东省招生委员会办公室关于做好2018年普通高校招生录取批次调整工作的通知》印发，公布了录取批次安排、志愿设置及填报、投档方式等内容。

近日，《广东省招生委员会办公室关于做好2018年普通高校招生录取批次调整工作的通知》印发，公布了录取批次安排、志愿设置及填报、投档方式等内容。为维护高分考生权益，本科录取批次普通类的文、理类分别设置高分考生优先投档线，分两次投档录取。

本科录取批次为何要设置优先投档线，实行二次录取？

广东省教育考试院对此回答是减少招生录取批次是国家和省考试招生制度改革的要求和方向。今年，我省将原一本、二本高校合并为一个本科批次，让所有本科高校在同一平台竞争，将促进高校更加注重学科和专业的内涵建设。但客观来说，由于种种原因，目前不同高校之间的办学条件、办学质量和水平还是有差异的，甚至有的差距还相当大，合并后的本科院校招生数量多，招生计划总量也大，如果实行一次性投档录取，将大大增加高分考生落选的风险，会直接落到专科批次高校录取，既不利于本科高校的人才选拔，更不利于高分考生的选择，特别是对于退档高分考生，无论是出现高分低录甚至落选，都是不公平的。因此，本科录取批次设置高分优先投档线，实行二次录取，既体现高分高录原则，保证本科高校优质优录，体现人才选拔导向，又保护高分考生利益。

广东高考今年首次设置高分考生优先投档线，但“高分优先投档线”并不是新鲜，广州中考很多年前就设置有“高分优先投档线”。不过，家长们要注意的是，广州中考是梯度志愿，而广东高考是平行志愿，虽然“高分优先投档线”对保护高分考生利益是一致的，但具体的做法有所不同。同时，需要提醒家长的是，广州中考“高分优先投档线”只是增加了高分考生的录取机会，并不代表达到“高分优先投档线”的考生就一定能被所填志愿的学校录取，如果填报的学校过于热门，所填志愿没有保持一个合理的梯度，填报志愿不合理，仍会出现上了“高分优先投档线”而落选的情况。