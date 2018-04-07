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全国学生资助管理中心发布预警

2018-04-07 08:06 来源：新华网
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　　近日，全国学生资助管理中心发布2018年第1号预警，以公安部门总结出的“6个一律+8个凡是”，提醒广大学生及家长提高警惕，不要被电话、短信、微信中的诈骗信息蒙蔽。

　　诈骗分子往往会在开学前后，冒充资助工作者，以发放奖学金、助学金、生活补助等名义，引诱学生和家长上当受骗。如近日云南省昭通市大关县多个乡镇连续发生以发放助学资金为名，骗取受害人身份证号、银行卡号及手机验证码等信息实施诈骗的事件。

　　全国学生资助管理中心郑重提醒广大学生和家长，无论是哪个单位或者个人提供资助，都不应要求学生在电话中告知身份证号、银行卡号、手机验证码等信息，也不会要求缴纳任何费用或在ATM机和网上银行进行操作，如有类似要求的，请先向学校老师和当地教育部门咨询，千万不要擅自按照对方要求操作，以免上当受骗。

　　为帮助广大群众免受电信诈骗困扰，公安部门总结出了“6个一律+8个凡是”防骗宝典。其中，“6个一律”包括：只要一谈到银行卡，一律挂掉；只要一谈到中奖了，一律挂掉；只要一谈到“电话转接公检法”的，一律挂掉；所有短信，让我点击链接的，一律删掉；微信不认识的人发来的链接，一律不点；一提到“安全账户”的，一律是诈骗。

　　“8个凡是”是指：凡是自称公检法要求汇款的，凡是叫你汇款到“安全账户”的，凡是通知中奖，领奖要你先交钱的，凡是通知“家属”出事要先汇款的，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的，凡是让你开通网银接受检查的，凡是自称领导要求汇款的，凡是陌生网站要登记银行卡信息的，十有八九是电信诈骗。

　　目前，国家建立了完整的学生资助政策体系，能保证各个教育阶段的所有家庭经济困难学生顺利上学。不论是幼儿园的娃娃，还是戴着红领巾的小学生，不论是发奋读书的初中生、高中生还是风华正茂的大学生，只要上学有经济困难，国家可以提供适当的帮助，保证你不因家庭经济困难而辍学。对大学生而言，有助学贷款、奖助学金、困难补助、勤工助学和“绿色通道”等，入学前、入学时、入学后都不用愁。

编辑： 柯丹洁
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