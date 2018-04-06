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中国研究生创新实践系列大赛启动会在京举行

2018-04-06 08:15 来源：中国教育报 柯进
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　　中国研究生创新实践系列大赛（2018）启动会3日在北京邮电大学举行。教育部党组成员、副部长杜占元，中国科协党组副书记、副主席、书记处书记徐延豪出席启动大会并讲话。

　　杜占元在讲话中强调，研究生教育作为国民教育的顶端，是培养高层次人才的主要途径，是国家人才竞争的重要支柱。在新时代，研究生教育要以“双一流”建设为引领，坚持“服务需求、提高质量”，实现内涵式、高质量发展，为建设创新型国家提供人才战略支撑。进一步办好“中国研究生创新实践系列大赛”，要在新时代大背景下提高站位、深化认识，准确把握研究生教育的新使命。要自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将办好系列大赛聚焦到十九大的重大部署上来，聚焦到研究生教育高质量发展的时代命题上来，为广大研究生参与科技创新和社会实践提供更多的机会，搭建更好的平台。要坚持立德树人的办赛方向，坚持服务国家需求的导向，坚持发挥社会各个方面的作用，坚持以赛促教、以赛促改，将系列大赛努力打造成研究生中有吸引力、业界中有影响力、社会中有贡献力的品牌赛事。

　　为主动服务研究生教育改革大局，推进研究生教育内涵式发展，教育部学位与研究生教育发展中心联合中国科协青少年科技中心，自2013年起共同举办“中国研究生创新实践系列大赛”。5年来，系列大赛得到全国500多家研究生培养单位以及近30万名在校研究生的积极响应和广泛参与。

编辑： 柯丹洁
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