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广州高中力拼“新赛道”

2018-04-06 08:14 来源：广州日报 邓仲谋
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　　一年一度的中考招生逐渐拉开大幕，各个高中也相继发布今年的招生公告和招生简章。记者发现，与去年不同的是，今年广州部分高中开设了各种新型的重点班，或者对现有重点班进行了升级，其目标是着眼于五大学科竞赛、着眼于自主招生，在一二本合并、一本率取消之后，着眼于“双一流”大学和全国知名高校的录取率。知名高中铆足了劲在“新赛道”上力拼。

　　原因：高中学校的“赛道”发生了变化

　　今年广州部分高中开设新型重点班，或者对现有重点班进行了升级。对此，业内人士分析，其原因就在于一二本合并、一本率取消之后，高中学校的“赛道”发生了变化，“新赛道”是“双一流”大学和全国知名高校的录取率，而为了在“新赛道”上获得优势，就必须加强五大学科竞赛，加强自主招生，于是，开设针对五大学科竞赛和自主招生的新型班级，也就是情理之中的事了。

　　另一个原因是重点名校自主招生的力度不断加大，在高考中越来越显得重要。有高中老师表示，2017年国内某顶尖高校在广东省招了100多人，其中八成以上的学生都通过自主招生获得了不同程度的录取优惠，只有不到两成是‘考’进去的。虽然这八成学生中，也有不少人即使靠高考也能考进这所学校，但录取优惠给了他们足够的底气和更加放松的心态，大大降低了他们高考失手的几率。

　　广州部分高中出现新型班级，也与目前正在推进的中考改革有关。2017年12月20日广东省教育考试院公布了《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》指出：进一步扩大高中阶段学校招生自主权，增加学校和学生的双向选择机会，促进高中阶段学校多样化、特色化发展，满足不同潜质学生的发展需要。各市可给予普通高中一定数量的自主招生名额，其中公办学校自主招生比例控制在学校年度招生计划的10%以内，选拔具有学科特长或创新潜质的优秀学生。2018年1月20日实行，有效期5年。

编辑： 柯丹洁
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