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2018全国大学生征兵工作开始

2018-04-05 08:25 来源：南方网
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　　4月3日，教育部、中央军委国防动员部在京联合召开全国大学生征兵工作网络视频会议，对2018年大学生征兵工作进行全面部署。教育部党组成员、副部长孙尧出席会议并讲话。

　　孙尧重温了习近平总书记给南开大学新入伍大学生的回信。他强调，学习贯彻习近平总书记给南开大学新入伍大学生回信精神，是做好新时代大学生征兵工作的首要政治要求，更是一项长期持续的任务。教育系统要进一步深刻领会总书记回信精神的丰富内涵和重大意义，扎实推动总书记回信精神学习贯彻，切实担当起党和人民赋予的新时代使命任务。

　　孙尧指出，党的十八大以来，教育系统与兵役部门通力合作，大学生征兵工作形成了比较完整的工作体系，实现了重大跨越，取得了历史性成就。2018年是大规模征集大学生入伍的第十个年头。

　　他要求，各地各高校要落实好今年大学生征兵目标任务，实现大学生报名人数和征集人数“双增长”，征集人数占总量比例较去年进一步提高，征集院校类别和学历层次结构更加优化。

　　一要逐级明确任务落实责任，将大学生征兵工作列入重要议事日程，明确征集任务。

　　二要充分发挥政策激励作用，落实已有政策，结合实际出台配套政策，着眼长远加强政策研究。

　　三要广泛深入宣传动员，全员覆盖、精准动员、创新方式，尽快掀起校园征兵宣传动员热潮。

　　四要构建服务保障“快车道”，让报名和入伍大学生能够享受到更加优质的服务。

　　五要强化军地联动协作，健全协作机制、落实保障机制、完善督导机制。

编辑： 柯丹洁
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