高校毕业生到农村从教供需见面活动和公费师范毕业生双选活动公布

2018年高校毕业生到农村从教专场供需见面活动（简称供需见面活动）将于4月21日（周六）在广州举办。

2018年高校毕业生到农村从教专场供需见面活动（简称供需见面活动）将于4月21日（周六）在广州举办，同期还将举行2018年教育部直属师范大学广东生源公费师范毕业生就业双向选择见面活动（简称双选活动）。

供需见面活动和双选活动时间地点

时间：4月21日（周六）9：00—12：00

地点：华南师范大学石牌校区西区田径运动场

参加人员

广东省2018年高校毕业生到农村从教供需见面活动

粤东西北地区各县（市、区）教育局分管人事工作的局领导和人事股负责同志各1名；负责带队的各有关市教育局人事科负责同志各1名。

2018届高校毕业生。其中有志到农村学校、特殊教育学校从教的2018年省内全日制普通高校应届及暂缓就业的本、专科及以上学历（学位）毕业生（外省生源毕业生须具有本科以上学历和学士以上学位），省外全日制普通高校应届及暂缓就业的广东生源本、专科及以上学历（学位）毕业生以及服务期满考核合格的“三支一扶”大学生，可申请享受“上岗退费”优惠政策。

2018年教育部直属师范大学广东生源公费师范毕业生就业双向选择见面活动

已报送公费师范毕业生需求计划的市、县教育局人事科（处、股）负责同志，有关中小学校长。

2018届教育部直属师范大学广东生源公费师范毕业生。

工作要求

请各市教育局将本通知尽快转发至县（市、区）教育局，积极组织县（市、区）教育局参加供需见面活动和双选活动。各地的教师岗位需求计划和招聘方案应经当地政府和编制、人社部门审核，并在供需见面活动和双选活动上执行。

各市、县教育局要深入贯彻落实粤府办〔2012〕63号文件的精神，根据当地教师补充需求及我省生源公费师范生的具体情况，积极参加公费师范生招聘工作。

各高校要及时发布“广东省2018年高校毕业生到农村从教供需见面活动”的信息，大力宣传“高校毕业生到农村从教上岗退费”政策内容，鼓励和动员广大毕业生积极参加。高校毕业生（包括公费师范毕业生）应携带学生证、就业推荐表以及其他证明个人能力和水平有关材料参加供需见面活动。

（来源：广东省教育厅）