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UIC录取模式微调　在粤拟招700人

2018-04-05 08:25 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯（记者柯丹洁）今年广东改革高考录取方案，将一本、二本两个批次合并录取。记者从UIC招办获悉，UIC今年在广东省实施的多元化录取模式也略有调整，拟录取700人。

　　据了解，UIC今年在广东省实施的多元化录取模式分“本科提前录取批次非军检院校”及“自主招生等院校综合评价”两种招生模式，拟录取700人，共设23个专业方向，在广东仍以专业大类加专业的方式招生。欲参加综合评价录取模式（即“631”模式）的考生应于5月31日前在“UIC综合评价报名系统”注册。

　　广东考生需注意的是，在通过UIC入学测试后，仍需在填报志愿时在广东省高考自主招生等院校“综合评价”志愿栏填报UIC，方有可能被择优录取。若未能被我校录取，不影响其后续批次的录取。如果考生未能及时报名参加综合评价录取，也可通过本科提前录取批次非军检院校填报UIC。

　　针对广东省的优秀考生，UIC设置了新生入学奖学金、广东省本科提前批新生入学奖学金、广东省综合评价录取奖学金、珠海籍新生专项奖学金等。学生在校期间，学校还设置了十多种不同类型的奖助学金。

编辑： 柯丹洁
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