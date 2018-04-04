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老师搞活课堂必备的100个妙招，总有一招适合你！

2018-04-04 10:36 来源：中国教育报
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课堂死气沉沉？搞活课堂，这里有100个妙招。许多老师看完后觉得很有借鉴意义，建议收藏慢慢看哦 ~

课前精彩交流篇

1.微笑中，拉近师生的心

教师的微笑有着无穷的魅力。教师的微笑能调节课堂情绪，增进师生情谊，激发学生的学习的热情，增强其自信力。

2.了解中，调动学生学习积极性

教师了解了学生，就会体谅学生，就会让学生感受到教师给以的尊重，学生自然也会还以尊重，专心投入到课堂学习中。

3.自然中，课堂教学精彩无痕

最好的课前交流，是教师与学生自然的谈话，并不露痕迹地将学生引入新课的学习中，为精彩教学做准备。

4.亲近中，真情打动学生的心

教师要发展学生的情思，就心须具有真挚的感情，教师有了真情，才能做到以自己的感情去感染学生，让课堂更加精彩。

5.游戏竞赛中，点燃快乐课堂的火种

课堂没有游戏，就没有也不可能有学生完美的智力发展。

6.激趣中，轻松进入学习状态

兴趣是最好的老师，是推动学生积极、主动学习的最佳动力。

7.幽默中，彰显教师魅力

课堂精彩教学最重要的、也是第一位的助手，就是幽默。

8.平等中，敞开彼此的心扉

教师与学生课堂沟通的纽带和桥梁是师生之间平等的对话，而关键点在于教师的耐心倾听。

9.鼓励中，激发学生的自信

教育就是鼓励，教育就是肯定，教育就是让学生学习成功！

10.互动中，构建和谐的课堂

课前互动环节，能有效调动学生的兴趣，使学生尽快进入最佳学习状态。

11.辨析中，调动学生参与的热情

课前的辨析是置疑、激疑、制造矛盾达到引思的一种方式，以此启迪学生的思维，达到预期的教学效果。

12.情境中，为精彩的教学铺垫

教师在课前创设情境，能激发学生探求知识的欲望，达到了“未成曲调先有情”的境界。

13.质疑问难中，激发求知的欲望

学生在课前交流时质疑问难，有助于激发学生的学习兴趣，点燃思维的火花进行思维的扩散性训练。

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编辑： 唐巧燕
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