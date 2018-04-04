大学宿舍熄不熄灯 并不是道难题

一般人都是有“从善如流”的向上之心的，受过良好教育的大学生更深谙这一道理。高校只有在充分尊重学生的基础上，尽力将工作做细，做得接地气，才能赢得学生的好评。

高校只有在充分尊重学生的基础上，尽力将工作做细、做得接地气，才能赢得学生的好评。

很多人大概不能理解，大学生宿舍晚上要不要强制熄灯，为何成了一个无解的争论。但事实确实如此，赞成者认为此举可以让学生养成早睡早起的习惯，保证第二天的学习质量，而不熄灯会让一些人产生熬夜依赖，伤害自己身体，也影响他人。反对者则认为大学生已经是成年人，要学会对自己行为负责，学校不应过多干预其行为，而且一些大学生熬夜也是为了学业。双方谁也说服不了谁。

对此，武汉工程大学邮电与信息工程学院正在尝试一项“民主熄灯”的活动。从3月21日起，在40天内每天提醒学生到时自觉熄灯。期满后，如效果足够好，则以后不再强制干预熄灯，否则会施行强制熄灯。

如此做法，等于设置一个缓冲期，在此期间试行将“熄灯权”下放给学生，同时辅以柔性科学的管理，监测学生自觉性及执行效果。待试行期满后，再决定是否强制熄灯。

“新政”施行以来，自觉熄灯率节节攀升，从最初的40%上升到90%以上，实现了连学校都没想到的效果。其实，只要稍微探究下其中的原因，答案并不深奥。学校此举，彰显了对学生的尊重。尊重，即学校在倡导健康作息，帮助学生形成科学作息时间的同时，也兼顾一些学生的实际需求，没有将强制熄灯赞成派与反对派视作简单的对立关系，而是寻找两者的最大公约数，以退为进，让学生实行自我管理与监督。

我一位朋友所在的高校，管理方式更加人性化。在新生入学之初就明确告知，大一年级，每晚11点由宿管人员吹哨提醒熄灯，周末则将时间延长半个小时。熄灯哨响后，宿舍必须熄灭大灯，但可以酌情开台灯，尽量减少对他人的影响。周日到周四晚上12点断网，周五、周六晚不断网。从大二开始，学校不再干涉学生熄灯，但提倡早睡早起。对于确实因室友晚睡影响休息的，可以提出换宿舍申请。这些做法，有原则，又充满弹性，同时又覆盖所有学生，灵活而稳定。

一般人都是有“从善如流”的向上之心的，受过良好教育的大学生更深谙这一道理。高校只有在充分尊重学生的基础上，尽力将工作做细，做得接地气，才能赢得学生的好评。