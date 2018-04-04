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南方网> 教育>中考

中考体育考试将于4月8日-28日进行

2018-04-04 09:58 来源：南方网
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今年我市中考体育考试将于4月8日-28日进行。市招考办提醒考生注意以下事项：

一、实事求是，诚信报考

考生和家长应正确认识体育考试的意义，把身心健康和生命安全放在首位，参照体育考试医务审核指南，根据自身实际情况合理选择体育考试申报类别。建议符合免考条件且不适宜运动的考生申请免考。凡在填报中考报名基本信息时提出免考、择考、特殊体育考试或缓考申请的考生，须尽快将证明材料提交报名点（毕业学校）医务审核组初审，并根据学校通知按时到区体育考试医务审核组参加现场复审。

二、科学训练，积极备考

（一）积极参加备考训练和学校组织的模拟考试。

（二）虚心向任课体育老师请教，针对可以提高项目成绩的薄弱环节进行体能和技能训练，熟练掌握考试项目的动作要领，科学训练，以达到事半功倍效果。

（三）考前一周，不应加量训练，保证身体有恢复的过程，保持最好的状态参加考试。

（四）考前参加各种活动都要格外注意安全，避免受伤和感冒。

（五）考前合理饮食，保证充足睡眠。在考前适当多吃鱼、鸡蛋、瘦肉、豆制食品、蔬菜、水果，保障蛋白质和维生素摄入量。

编辑： 唐巧燕
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