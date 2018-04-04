南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

让留学告别中介时代 用赋能和智能定义“新留学”

2018-04-04 09:55 来源：人民网
字号减小 字号增大

　　教育部统计数据显示，2017年中国留学生出国人数首次突破60万大关，其中赴美留学人数超过35万人，赴美留学“平民化”和低龄化趋势不断凸显。近日，一站式美国留学专家“智课”召开的留学产品发布会上，提出留学行业即将进入“新留学”时代，即用科技主义和人文情怀定义国际教育。

　　留学方法论：兼具软硬实力

　　《中国留学发展报告2017》显示，中国留学生在美遇到的两大难题，一是学术能力差（39.86%），二是学术不诚信（32.57%）。录取只是一个阶段性成果，成功的留学需要更深的能力要求，智课针对此提出“留学方法论”：服务学生是对学生的“赋能”（Empower），能力包括硬实力和软实力两个培养板块。

　　在硬实力赋能上，高质量的个性化申请文书是成果，长期的思辨性写作能力培养是过程；在学生“软实力”的打造上，智课教育董事长兼CEO韦晓亮说，一个孩子活动的规划不在数量多，而在于个性化高质量和基于每个季度的精细化评估考核。“软硬兼施”，才能塑造一个更完整的个体。

　　留学中介时代落幕，新留学时代即将开启

　　多变的政策环境、充满挑战的跨文化生活为留学提出了新的要求。韦晓亮认为，教育孩子被誉为人类最复杂的“工程”之一，这是一个基于极强的良知和极高的专业性的职业。教育企业必须要树立一个极强的愿景和使命，教育从业者必须真心“把别人的孩子当成自己的孩子”，从而才能实现教育行业的整体进化。（熊旭 吴晨）

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
追踪|家长对“秘考”又爱又恨，培训机构借…
广州某中学顶风违规办“秘考”后续：涉事…
广东高校资金安排方案公布 超10亿用于53所…
商务部新闻发言人就美方发布对华301调查项…
广东省政府与中船重工集团签署战略合作协…
省委理论学习中心组专题学习习近平总书记…
CBA半决赛：广东宏远主场84-96辽宁，总比…
广东263个村将试点建健康村 打造卫生乡村"…
博鳌亚洲论坛年会将启！2018中国四大主场…
【权威访谈】陈旭东：把中山打造成为珠江…
推荐

广东连开两个大会，都聚焦了这个话题!

实用！这些APP能永久销号了！手把手教你注销不用的账号

寻女24年，开网约车逢人便发小卡片，父亲终于等来想要的结局

“不听话让警察把你抓走……”再这样吓孩子，你肯定会后悔！

95后已经立遗嘱了！“戏精”网友：先继承一下我的花呗……

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235