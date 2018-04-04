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农村学校减负调查：音体美课开不齐 几乎没课外负担

2018-04-04 09:55 来源：人民日报
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　　繁重的课后作业、上不完的辅导班……这是城里娃的常态。相较之下，农村娃的课后生活更简单：帮家长煮饭洗碗做家务，或三五成群一起玩耍。如何实现农村学校学生课业减负、素质提升？记者近日走访了云南省玉溪市澄江县右所镇吉花小学。

　　“对农村孩子来说，减负后几乎没什么课外负担”

　　坐落在抚仙湖北岸的吉花小学，是一所坝区半寄宿制农村小学，有355名在校生。

　　吉花小学校长孙文娇说：“对农村孩子来说，减负后几乎没有什么课外负担，要想确保孩子学业水平不下降，学校必须主动‘增负’。而开齐各门课程、开足课时，就是最好的减负。”她认为，减负要因地制宜、因材施教，该加的加、该减的减。

　　“加的是素质类课程，减的是盲目的作业和占课现象。”孙文娇介绍，在农村学校，以往普遍存在不能在规定的课时内完成教学任务的情况，不少老师为了完成教学任务，占用其他不参与期末统考科目的教学时间来补课，甚至牺牲了学生的课外活动时间。“这样做的效果其实并不理想。”孙文娇说，看似在语数外等考试科目上投入的时间多了，但学生们心里会有抱怨，“体育课音乐课怎么又被占用了？”学生产生抵触情绪，学习效果难免打折扣。

　　2016年9月，云南省下发《关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》，要求将美育实践活动纳入教学计划，实施课程化管理。义务教育阶段学校在开设音乐、美术课程的基础上，有条件的要增设舞蹈、戏剧、戏曲等课程。从去年开始，吉花小学根据玉溪市教育局的统一安排，严格按照要求开设课程，除了统考的科目外，德智体美方面的课程一科不少，老师不得以任何理由和方式擅自调整课程计划。

　　孙文娇说，现在吉花小学不会再发生占课现象了，只要课程表上安排的科目，到了期末都需要考核，教育主管部门也随时会到校抽查。

　　吉花小学六年级(2)班学生方吉彤告诉记者，尽管五六年级的作业相对以前多一些，但当天老师布置的作业大部分在学校内就可以完成，回家最多再花半个小时就能做好，有时候自己在家还会复习功课。孙文娇说，农村学校课外作业要是布置多了，一方面学生很难完成，另一方面家长也没有精力来辅导孩子的作业。所以还是要遵循“量力而行”的原则，做到少而精，她说，“把作业的难易度和完成时间控制好了，学生就自然减负了。”

编辑： 唐巧燕
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