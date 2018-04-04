国宴名厨来掌勺 人民大学网红“青团”别有味道

清明时节，如能享用一枚青团，一品那来自江南、清淡却悠长的青草香，体味最新鲜的荠菜带给舌尖的爽口，那是何等的惬意。在中国人民大学，学生就有这样的口福。这种最应季的美食礼盒最近出现在学校食堂里，礼盒由三种口味组成，分别起了优雅的名字，连起来是：“此心牵绊”，“千里荠”“相思”。这一美食很快被人大师生乃至校友疯抢。

清明时节，如能享用一枚青团，一品那来自江南、清淡却悠长的青草香，体味最新鲜的荠菜带给舌尖的爽口，那是何等的惬意。在中国人民大学，学生就有这样的口福。这种最应季的美食礼盒最近出现在学校食堂里，礼盒由三种口味组成，分别起了优雅的名字，连起来是：“此心牵绊”，“千里荠”“相思”。这一美食很快被人大师生乃至校友疯抢。

不知从何时起，美食已经成为了人民大学的一张“网红”招牌，学校食堂里的菜品花样繁多，还有国宴名厨掌勺，由学生代表监督把关，加上后勤经理、食堂主任亲自上阵，在新媒体上为美食“代言”。对于在校生而言，学校食堂里的美食已经成为大学时代的一份青春回忆。

美味青团一天卖出2000多个

3月27日中午12点，人大北区食堂“江南风味小吃”的两个窗口前已经排起了近10米的长队。虽然这里也售卖小笼包、烧麦等小吃，但很多学生是冲着最新鲜的青团而来。记者注意到，青团的价格并不贵，如肉松蛋黄馅儿的5元一个，松仁豆沙馅儿4元一个，“肉松蛋黄青团是将咸蛋黄一个个剥出来，揉碎，加入肉松香油猪油，再揉成蛋黄的形状加入青团；松仁豆沙青团用的也是上好的松子仁儿和豆沙。”人大北区食堂主任王祚荣介绍。在记者停留的不到5分钟的时间里，两个窗口就卖出了30多个青团，几乎人手一个。

采访中，两位女生火急火燎地冲进食堂，“我们都是一下课就从教学楼冲过来的，北区食堂离得远，就怕青团卖完了！”一位女生说，她是江苏人，刚上大学时父母还担心她不适应北方的饮食，“我拍了照片给妈看，告诉她这里连青团都有，挺好！”王祚荣告诉记者，今年的青团非常受宠，最高峰时食堂一天就能卖出2000多个。

其实，像青团这样的“网红”小吃在人大食堂还有许多，西区食堂一个月前试推“老北京风味”小吃，就吸引了大量师生，其中玫瑰饼仅一小时就基本卖光；此外东区食堂推出了16.8元一份的“精品烤鸭套餐”，学生不必花大价钱也能尝到北京烤鸭的酥脆细嫩，许多周边上班的白领都慕名赶来体验。