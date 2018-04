藏龙卧虎 苏州一所年轻的小学有144位博士家长

3月30日下午,苏州工业园区翰林小学迎来了一批最熟悉的“陌生人”:8名小学生的博士爸爸们在师生们的期待下走进课堂,同时开讲,为孩子们奉上金融、医药、生物、食品安全等精彩纷呈的体验课程。

“我爸爸是个彬彬有礼的人,妈妈是一个非常优雅的人……”面对紫牛新闻记者的镜头,小姑娘侃侃而谈。

“今天在我的学校和小伙伴一起上爸爸的课,非常有趣。”另一位小朋友说。

3月30日下午,苏州工业园区翰林小学迎来了一批最熟悉的“陌生人”:8名小学生的博士爸爸们在师生们的期待下走进课堂,同时开讲,为孩子们奉上金融、医药、生物、食品安全等精彩纷呈的体验课程。

8位博士同时给小学生授课,这已是霸气十足的校园新闻了;紫牛新闻记者现场采访了解到,这所建校还不到10年的年轻小学,目前竟然有144名家长是博士(含博士后),包括96位博士爸爸、48位博士妈妈!可谓是藏龙卧虎,空气里都弥漫着高层次人才的味道!

8位博士爸爸给小学生授课

3月30日下午,8位博士爸爸放下繁忙的工作来到学校,给孩子们带来8场精彩讲座。

科学教室里,来自纳米比亚的博士爸爸唐迪通过多媒体给孩子们讲解食品安全问题。公开课教室内,西交利物浦大学的刘连峰博士用通俗易懂的方式给三年级学生讲授《货币与汇率波动模拟》。报告厅里,五(2)班尹特特的爸爸——中国科学院博士、德国亚琛工业大学访问学者、苏州大学教授尹成科带来了一场《人工智能和未来世界》的精彩讲座。未来教室里,东南大学苏州研究院的夏强博士讲授《油和水的故事》。

“Twinkle twinkle little star,how i wonder what you are……”踏进一(2)班,来自西交利物浦大学的马来西亚籍博士陈兆恩一边弹着吉他,一边教孩子们唱英文歌。

二(2)班王子纯的爸爸——苏州大学基础医学与生物科学学院、苏州大学司法鉴定中心鉴定人王祖峰博士为孩子们带来有趣的《生物识别技术——证明我就是我》。听完讲座,孩子们兴趣盎然地做着“我的指纹”小实验。

二(3)班里,苏州大学教授张恒博士讲授《激光的世界》。

二(4)班里,来自苏州大学医学部的马海阔博士给孩子们讲授《神奇的药物》。问答声、欢笑声、热烈的掌声交织在一起,缤纷的课堂化为了欢乐的海洋。

“爸爸好棒!”王子纯小朋友说,今天看到爸爸站在讲台上,给她和小伙伴们上课,感觉非常骄傲。她告诉扬子晚报紫牛新闻记者,爸爸是研究生物技术的,她去过爸爸的工作单位,这样的小实验爸爸也给她做过,“今天在我的学校和小伙伴一起上爸爸的课,非常有趣!”

学生们纷纷表示,博士爸爸们的课好玩有趣,讲得也浅显易懂,课堂上还做了很多有趣的小实验,参与互动还有奖品拿,他们都十分喜欢上这样的课。

博士爸爸们则表示,小朋友在课堂上表现得非常有兴趣,“这个跟大学生上课都不太一样,课堂的参与对比度较高。”作为家长,他们希望给小朋友们埋下一颗种子,希望他们对科学有兴趣,帮助他们能科学地思考、科学地理解这个世界。