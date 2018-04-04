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平安留学，这些信息要知道

2018-04-04 09:28 来源：人民网
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身在异国他乡，留学生们应该如何更好地保护自己的人身安全呢？小编准备了十大安全提醒，请大家一定好好收藏、深深牢记。

留学生一定要到当地的中国使馆备案

到达留学目的国后，留学生一定要到当地的中国使馆备案，填写个人以及国内外联系人的详细信息，无论是当地发生战争或灾难事件，还是其他突发事件，都能及时得到保护。

了解当地法律法规 牢记所在国报警电话

在出国前，要对留学目的国的基本法律制度及司法处理程序有一定程度的了解，自身利益受到侵害时，应当学会运用法律手段来维护自身的合法权益。牢记所在国的报警电话，人身安全及个人合法财产受到威胁或损失时应当及时寻求警方的援助。

保护私人财物 重要资料备份

不要携带大量现金，不要露财，最大限度地使用银行卡、支票等支付工具。如果遇到危险，记得弃财保命。牢记或另行记录护照、银行卡、支票号码等，确保丢失后能准确及时的挂失、报案。

交友尽量不要透露太多个人信息

交友过程中尽量不要透露太多个人信息，要有自我保护的意识，不酗酒，不吸毒，不赌博等。

租房地点慎重选择 谨慎选择合租人

对于刚刚抵达国外的新生，建议最好选择住在学校宿舍。如果要租房记得不选择偏远地方，详细了解合同条款，谨慎选择房东和合租人。要早点回家，避免晚上单独出门。经常将自己的行踪告知房东、朋友或亲戚。

编辑： 唐巧燕
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