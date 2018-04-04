广州某中学顶风违规办“秘考”后续：涉事校长停职配合调查

省教育厅相关负责人回应称，了解报道内容后，省政府教育督导室立即发督办函件给广州市教育局，要求认真调查媒体反映的情况，切实落实规范招生、办学行为的监管责任。如果调查情况属实，广州市教育局要坚决责成县区、学校整改，并按照教育部“十项严禁”纪律要求和省的有关规定，追究直接负责的主管人员和其他责任人的责任。

4月3日，南方日报报道《穗一初中组织逾千学生“秘考”》，广州市教育局回应称，海珠区教育局已成立专项工作组对报道反映的问题进行核查，并责成海珠区六中珠江中学校长停职配合调查。

3月12日，省教育厅印发《广东省教育厅转发关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》，对规范民办学校的招生行为作出规定，要求不提前开展报名和面谈等工作，不收取各种特制的学生个人简历及各类获奖证书，招生录取不与任何社会教育培训机构挂钩等，不得提前组织面向幼儿园大班幼儿、小学毕业生的招生宣讲或变相遴选考生。

省教育厅相关负责人回应称，了解报道内容后，省政府教育督导室立即发督办函件给广州市教育局，要求认真调查媒体反映的情况，切实落实规范招生、办学行为的监管责任。如果调查情况属实，广州市教育局要坚决责成县区、学校整改，并按照教育部“十项严禁”纪律要求和省的有关规定，追究直接负责的主管人员和其他责任人的责任。

广州市教育局相关负责人表示，市教育局第一时间召集海珠区教育局及海珠区六中珠江中学召开会议，明确要求区教育局和学校进一步落实主体责任，规范招生行为，对涉嫌违规招生行为进行核查。如学校确存在违规招生行为，区教育局将依据有关规定和属地管理原则予以严肃处理。

目前，海珠区教育局已成立专项工作组对报道的问题进行核查，并责成海珠区六中珠江中学校长先停职配合调查。接下来，海珠区教育局将根据调查结果，依规严肃处理相关学校及责任人，处理情况将向社会公布。

该负责人表示，全市各级教育行政部门和中小学校要坚定维护招生工作秩序，严格落实教育部提出的“十项严禁”的纪律要求，不走样，不打折扣；要进一步严肃招生纪律，健全问责机制，严厉查处招生违规违纪案例，发现一起、查处一起，绝不姑息纵容；对违规招生的单位和个人，将依法依规进行问责处理。同时欢迎新闻媒体和社会各界对学校招生行为进行监督，如发现违规招生行为请随时举报并提供有效信息，市、区教育局将及时核实处理。